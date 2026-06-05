Трамп розповів, хто має поставити крапку у війні між Україною та РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери України та Росії мають самостійно дійти згоди щодо припинення військового конфлікту.

Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

За словами політика, нинішня геополітична ситуація та готовність сторін до діалогу є результатом його попередніх зусиль на міжнародній арені.

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«Нехай самі домовляються. Це я привів їх до такого становища. Ну, я не проти. Я маю на увазі, нехай вони домовляються. Це я довів їх до цієї позиції», — заявив Трамп.

Він знову повторив, що якби тоді був президентом США, Росія не напала б на Україну. Попри все, Трамп вірить, що мир буде досягнуто вже найближчим часом.

«І я думаю, що це буде вирішено. Я думаю, що ми наближаємося до того, де мала б статися війна між Росією та Україною… Це війна, якої ніколи не мало б статися, ніколи б не сталося, якби я був президентом. Але я думаю, що це буде вирішено», — резюмував Дональд Трамп.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Зеленський вперше написав відкритого листа Путіну. Він, зокрема, заявив, що повномасштабна війна стала наслідком політичного вибору Кремля.

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Потім Володимир Путін заявив, що вранці 5 червня ознайомився з листом від президента України Володимира Зеленського. За словами Путіна, він не мав багато часу на детальний аналіз документа, тому прочитав його побіжно.

Дональд Трамп підтримав ідею Зеленського зустрітися з Путіним для закінчення війни. Він заявив, що лідерам «треба це владнати», та прокоментував залученість США.

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