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Трамп розповів, коли назве деталі "мирної угоди" між РФ і Україною
Трамп заявив, що бачить «дуже хороший шанс» для укладення мирної угоди між Україною і Росією.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розповість про деталі «мирної угоди» між Україною і Росією вже найближчими днями.
Слова Трампа навів американський кореспондент Алекс Рауфоглу в соцмережі X.
Президента США запитали, чи є пропозиція з боку Вашингтона, щоб Україна визнала Крим частиною Росії.
«Протягом наступних трьох днів я дам вам повну інформацію. Але ми провели дуже хороші зустрічі щодо України, Росії. У нас були дуже хороші зустрічі, насправді, щодо Ірану також. Подивимося, як це спрацює. Наступним кроком є те, що нам потрібно трохи часу, але ми провели дуже хороші зустрічі щодо Ірану, і мита йдуть дуже добре. Усі хочуть вести переговори», — сказав він.
Також Трамп уточнив, що бачить «дуже хороший шанс» для укладення мирної угоди між Україною і Росією.
Раніше Дональд Трамп заявив про ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня.