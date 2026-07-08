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Трамп розповів, коли приїде до України
Трамп заявив, що поки не збирається до Києва, але може це зробити, коли закінчиться війна.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, чи збирається відвідати Київ.
Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі.
Трамп сказав, що хоче відвідати Київ, поки він ще «не сильно зруйнований».
Водночас, він уточнив, що готовий приїхати до України, але лише після завершення війни
«Поїду, чого ж ні. Але, напевно, після завершення війни. Я хотів би, щоб війна закінчилася. Я не думаю, що Секретна служба була б у захваті», — сказав Трамп.
Нагадаємо, Трамп зробив гучну заяву про майбутнє України та роль Зеленського.
Також він заявив, що Україні та Росії давно час укласти мирну угоду.