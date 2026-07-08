Трамп розповів, коли приїде до України

Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі, Туреччина, у середу, 8 липня 2026 року. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, чи збирається відвідати Київ.

Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі.

Трамп сказав, що хоче відвідати Київ, поки він ще «не сильно зруйнований».

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Водночас, він уточнив, що готовий приїхати до України, але лише після завершення війни

«Поїду, чого ж ні. Але, напевно, після завершення війни. Я хотів би, щоб війна закінчилася. Я не думаю, що Секретна служба була б у захваті», — сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп зробив гучну заяву про майбутнє України та роль Зеленського.

Також він заявив, що Україні та Росії давно час укласти мирну угоду.

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