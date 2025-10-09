- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1719
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп назвав, коли Зеленський може сісти за стіл переговорів із Путіним
Президент США назвав новий термін, коли Київ та Москва мають сісти за стіл.
Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Україна та Росія «доволі скоро» сядуть за стіл переговорів.
Про це він сказав на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє Clash Report.
За словами американського лідера, він розраховує на швидке врегулювання конфлікту, оскільки обидві сторони мають «чимало причин» розпочати діалог.
На запитання журналіста щодо можливого посилення санкцій проти РФ, Трамп відповів короткою фразою: «Можливо, так».
Нагадаємо, Дональд Трамп зробив нову заяву про проблему в досягненні миру в Україні, згадавши російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського. Він зазначив, президент України наразі прагне миру, а от бажання очільника Кремля — під питанням.