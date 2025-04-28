Трамп розповів нові цікаві деталі зустрічі із Зеленським у Ватикані

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, мовляв, його український колега Володимир Зеленський став більш "спокійним" та зацікавленим в угоді про припинення війни.

Слова американського лідера передає CNN.

"Я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. І я думаю, що він хоче укласти угоду", - висловився американський лідер.

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Зустріч у Ватикані Трамп назвав "прекрасною". З його слів, президенти встигли коротко обговорити питання анексованого Криму. Також Зеленський закликав Вашингтон передати Україні більше зброї.

За словами президента США, їхні відносини із Зеленським ніколи не були поганими. Натомість суперечка в Білому домі стала лише "невеликою перешкодою":

Водночас очільник Білого дому знову заявив, що був дуже розчарований російським обстрілом Києва. Мовляв, саме тому не може з упевненістю сказати, чи серйозно кремлівський “фюрер” Володимир Путін налаштований на припинення війни.

"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив з цим і просто повернувся до життя", - додав Трамп.