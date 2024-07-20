Трамп розповів про розмов із Зеленським і пообіцяв припинити війну

Політик висловив впевненістю у свою перемогу на виборах

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав розмову з президентом України Володимиром Зеленським "дуже гарною" і пообіцяв припинити війну в Україні.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За словами американського політика, Зеленський привітав його з успішним Національним з'їздом Республіканської партії та номінацією на посаду президента США. Окрім того, український лідер "засудив жахливий замах минулої суботи і відзначив, що американський народ об'єднався в дусі єдності в ці часи".

"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він протягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка коштувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть об'єднатися та домовитися про угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання", - написав Трамп.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що провів телефону розмову із Дональдом Трампом. З його слів, політики "обговорили під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні та свою роль у ній. Він амбітно сказав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

Читайте також: