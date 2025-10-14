Трамп розповів, про що говоритиме із Зеленським: за чим їде український президент

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що на своїй зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня говоритиме про ракети Tomahawk.

Про це Трамп сказав на брифінгу у Білому домі під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм.

«Ми говоритимемо про Україну, так. В п’ятницю до мене приїде президент (Зеленський — ред.), і я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброї. Він хотів би мати „Томагавки“, — визнав американський лідер.

Трамп похвалився, що США мають багато ракет Tomahawk.

«Усі хочуть Tomahawk. І у нас є багато Tomahawk. До речі, вам потрібні Tomahawk в Аргентині?», — пожартував він, звертаючись до свого співрозмовника, аргентинського президента.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вже «майже остаточно» ухвалив рішення щодо поставок ракет «Томагавк».

Україні.

Нагадаємо, що Зеленський і Трамп зустрінуться вже у цю п’ятницю.