ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
1 хв

Трамп розповів, про що говоритиме із Зеленським: за чим їде український президент

Трамп заявив, що говоритиме із Зеленським про ракети Tomahawk, але не уточнив, чи вирішив їх надати.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що на своїй зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня говоритиме про ракети Tomahawk.

Про це Трамп сказав на брифінгу у Білому домі під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм.

«Ми говоритимемо про Україну, так. В п’ятницю до мене приїде президент (Зеленський — ред.), і я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброї. Він хотів би мати „Томагавки“, — визнав американський лідер.

Трамп похвалився, що США мають багато ракет Tomahawk.

«Усі хочуть Tomahawk. І у нас є багато Tomahawk. До речі, вам потрібні Tomahawk в Аргентині?», — пожартував він, звертаючись до свого співрозмовника, аргентинського президента.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вже «майже остаточно» ухвалив рішення щодо поставок ракет «Томагавк».

Україні.

Нагадаємо, що Зеленський і Трамп зустрінуться вже у цю п’ятницю.

Дата публікації
Кількість переглядів
371
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie