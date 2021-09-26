Трамп розповів, що може завадити йому знову піти в президенти США

Трамп розповів, що може завадити йому знову піти в президенти США

Раніше Трамп заявляв, що "сумує за допомогою людям".

Колишній американський очільник Дональд Трамп не піде на вибори президента США у 2024 році лише у випадку "поганого дзвінка" від свого лікаря.

Про це він заявив під час інтерв'ю Real America's Voice, повідомляє The Hill.

Відповідаючи на запитання про те, що може завадити йому знову балотуватися, Трамп відповів: "Припускаю, що поганий дзвінок від лікаря або щось подібне".

"Трапляється різне. Все залежить від Бога. Але у мене все гаразд", - продовжив 75-річний експрезидент США.

Раніше Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість ще раз взяти участь у президентських перегонах, тому що "сумує за допомогою людям".

Американський екслідер також висловлював готовність знову балотуватися в президенти на виборах у 2024 році, якщо свою кандидатуру висуне Меган Маркл.

Новини світу: прихильники Трампа влаштували мітинг біля Капітолію

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання