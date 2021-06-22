Трамп розповів, що не зацікавлений в боротьбі за пост спікера Палати представників

Такий варіант дозволив би республіканцям отримати важливу позицію в країні

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений в боротьбі за пост спікера Палати представників Конгресу США в 2022 році.

Про це інформує американський телеканал America's Voice.

"Я чув розмови про це, і їх стає все більше і більше. Але це не те, що я став би розглядати. Але розмов про це, дійсно, багато, — сказав він.

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Трамп додав, що ніколи не розглядав таку можливість.

Інформація про участь Трампа у виборах в Конгрес, за підсумками яких він міг би претендувати на пост спікера нижньої палати парламенту, з'явилися на початку червня. Такий варіант розвитку подій дозволив би республіканцям отримати важливу позицію в США.

Також Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує відновити мітинги для своїх прихильників. Нагадаємо, що мітингів прихильників Трампа не було вже кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції і деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

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