Трамп розповів, за якої умови зустрінеться з Зеленським
Трамп назвав єдину умову для зустрічі із Зеленським і Путіним.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, за якої умови зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
Президент США похвалився, що за останній тиждень його команда «добилася величезного прогресу щодо припинення війни». За його словами, початкову версію мирного плану США з 28 пунктів було доопрацьовано з урахуванням пропозицій обох сторін: «Залишається лише кілька пунктів розбіжностей».
Трамп заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та Путіним, але тільки тоді, коли угода про припинення війни буде остаточною.
«Я з нетерпінням чекаю на зустріч із Зеленським і Путіним, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточною або близькою до завершення», — каже американський лідер.
Також президент США повідомив, що доручив своєму спеціальному посланцю Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, а міністру армії Дрісколу — провести переговори з представниками України, щоб остаточно доопрацювати мирний план.
«Я отримуватиму доповіді про всі досягнуті успіхи разом з віце-президентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром війни Пітом Гегсетом та начальником апарату Білого дому Сьюзі Уайлс», — сказав глава Білого дому.
Раніше у Білому домі заявили, що офіційної підготовки до зустрічі Зеленського і Трампа немає.
Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак в інтерв’ю Axios заявив, що Зеленський хоче зустрітися з Трампом на День подяки, 27 листопала, щоб узгодити мирний план.