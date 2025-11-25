ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1430
Час на прочитання
2 хв

Трамп розповів, за якої умови зустрінеться з Зеленським

Трамп назвав єдину умову для зустрічі із Зеленським і Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, за якої умови зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США похвалився, що за останній тиждень його команда «добилася величезного прогресу щодо припинення війни». За його словами, початкову версію мирного плану США з 28 пунктів було доопрацьовано з урахуванням пропозицій обох сторін: «Залишається лише кілька пунктів розбіжностей».

Трамп заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та Путіним, але тільки тоді, коли угода про припинення війни буде остаточною.

«Я з нетерпінням чекаю на зустріч із Зеленським і Путіним, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточною або близькою до завершення», — каже американський лідер.

Також президент США повідомив, що доручив своєму спеціальному посланцю Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, а міністру армії Дрісколу — провести переговори з представниками України, щоб остаточно доопрацювати мирний план.

«Я отримуватиму доповіді про всі досягнуті успіхи разом з віце-президентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром війни Пітом Гегсетом та начальником апарату Білого дому Сьюзі Уайлс», — сказав глава Білого дому.

Раніше у Білому домі заявили, що офіційної підготовки до зустрічі Зеленського і Трампа немає.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак в інтерв’ю Axios заявив, що Зеленський хоче зустрітися з Трампом на День подяки, 27 листопала, щоб узгодити мирний план.

Дата публікації
Кількість переглядів
1430
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie