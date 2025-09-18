ТСН у соціальних мережах

Політика
1608
1 хв

Трамп розповів, за яких умов Путін припинить війну в Україні

Трамп знову стверджує, що міг би запобігти війні в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп заявив, що зможе змусити Росію закінчити війну, знизивши ціни на нафту.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає Clash Report.

Дональд Трамп заявив, що запровадив санкції проти Індії, щоб змусити її припинити купувати нафту у Росії.

«Я готовий робити й інші речі, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту в Росії. Якщо ціна на нафту впаде, у Путіна не буде іншого вибору, як закінчити війну», — заявив Трамп.

Також додав, що війни в Україні не сталося б, якби він був президентом. Дональд Трамп повторив свою заяву про те, що зупинив сім воєн. Повертаючись до України, він каже: «Я сподіваюся, що скоро у нас будуть для вас гарні новини».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо російсько-української війни. За його словами, він думав, що завдяки його «особистим стосункам» з президентом РФ Володимиром Путіним він зможе легко закінчити війну, але це виявилося не так.

Також він заявив, що США намагаються повернути авіабазу Баграм в Афганістані.

