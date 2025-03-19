Трамп розраховував на більше: WSJ про результати розмови президента США і диктатора Путіна

Переговори йдуть не так легко, як сподівався Трамп: Путін не погодився на повне припинення вогню і висунув власні вимоги щодо зупинення бойових дій.

Президент США Дональд Трамп наполягав, що з Росією буде легше домовитися, ніж з Україною про закінчення війни. Але його телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок лише підкреслила, що Кремль поки що є більшою перешкодою.

Про це пише The Wall Street Journal.

У виданні вважають, що зараз перед Трампом стоїть питання: чи чинити реальний тиск на Путіна, щоб він пішов на поступки, чи спробувати вибити з Києва більше компромісів, ніж українці уже зробили.

У розмові з Трампом Путін нібито погодився припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України на місяць і продовжити переговори щодо постійного припинення вогню. Але це було набагато менше, ніж розраховував Трамп, і точно менше, ніж місячна безумовна пауза, на яку Київ погодився раніше.

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Крім того, зауважимо, що майже одразу після розмови Трампа з Путіним в Україні пролунала масштабна повітряна тривога та низка вибухів, зокрема, у столиці.

"Тепер Трамп стоїть перед дилемою: або довірити Путіну укласти мир, або тиснути на Кремль, щоб він уклав угоду, що може зірвати його більшу мету – відновити зв’язки Вашингтона з Москвою", – пише WSJ.

"Трамп щиро хоче зупинити бійню, він вважає це незрозумілим, — сказала Фіона Хілл, колишня радниця Білого дому з питань Росії під час першого терміну Трампа. — Але він не усвідомлює, що для Путіна це ціна, яку він готовий заплатити, якою б колосальною вона не здавалася ззовні".

Мета Путіна, за її словами, "полягає в тому, щоб домінувати в Україні та відновити позиції Росії в Європі в цілому".

Нічні удари по Україні поставили під сумнів те, наскільки Путін має намір дотримуватися перемир’я, про яке він домовився з Трампом.

Видання нагадує, що після своєї інавгурації Трамп здебільшого вирішив тиснути на Україну. Будь-які спроби змусити Росію відступити були б набагато важчими.

Росія успішно перевела свою економіку на воєнний стан, незважаючи на безпрецедентні санкції з боку США та Європи, і переорієнтувала свою торгівлю на таких партнерів, як Китай та Індія. Сьогодні Москва відчуває, що виграє війну, і не демонструє бажання вести переговори.

Хоча Трамп публічно міркував про застосування додаткових санкцій, він надав перевагу доброзичливості у відносинах з Москвою.

Деякі аналітики вважають, що той факт, що Трамп не досяг остаточної угоди цього тижня, не означає, що її не буде укладено пізніше. Вони також схвалили ідею повільніших переговорів, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків.

Але Трамп також дивиться на більшу нагороду — відновити відносини між США і Росією та повернути державу-ізгоя назад у світове співтовариство, зокрема з приєднанням до "Великої сімки". Покарання Росії ще більше ізолювало б Москву та відстрочило б будь-яке можливе зближення із Заходом.

"Це буде тривалий процес, — сказав Курт Волкер, представник Трампа в Україні протягом його першого терміну. — Путін все ще думає, що може досягти своїх максималістичних вимог".

Нагадаємо, Дональд Трамп розповів, про що говорив у сьогоднішній розмові з Володимиром Зеленським.

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