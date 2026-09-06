Трамп ризикує зіграти за сценарієм Путіна: чому мирні переговори можуть стати пасткою

Стів Віткофф та Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє готовності відмовитися від війни проти України, а прагнення президента США Дональда Трампа якнайшвидше досягти мирної угоди може зіграти на користь Кремлю.

Таку оцінку наводить The Independent, аналізуючи нову дипломатичну місію спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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Американські представники провели понад три години переговорів із Путіним у Москві, після чого вирушили до Києва. Зустріч у Кремлі завершилася без оголошення про конкретний прорив у питанні припинення війни.

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Водночас помічник Путіна Юрій Ушаков назвав розмову «конструктивною» та повідомив, що сторони детально обговорювали не лише Україну, а й можливі великі економічні проєкти між США та Росією.

У Кремля можуть бути інші цілі

Саме економічна складова переговорів, на думку авторів The Independent, може свідчити про те, що Москва намагається зацікавити Вашингтон перспективами майбутньої співпраці та водночас підштовхнути США до тиску на Київ.

Видання вважає, що Путін може розраховувати на угоду, за якої Україна буде змушена погодитися на невигідні для себе умови заради швидкого припинення бойових дій.

Однак це, за оцінкою The Independent, не означає, що Кремль відмовився від своїх стратегічних цілей щодо України.

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Навпаки, Москва може вважати, що продовження війни все ще здатне принести їй більше, ніж компроміс, якого реально можна досягти дипломатичним шляхом.

Росія продовжує тиснути ударами

Одночасно з дипломатичними контактами Росія не припиняє атак по Україні. Останнім часом повітряна війна посилилася, а Москва дедалі активніше застосовує ракети та швидкісні реактивні дрони. Після московських переговорів РФ та Україна продовжили обмін ударами, попри домовленість тимчасово не атакувати столиці під час дипломатичної місії.

The Independent звертає увагу й на загрозу українській енергетиці та іншій критичній інфраструктурі з наближенням холодного сезону. На думку видання, удари можуть залишатися одним із головних інструментів тиску Кремля на Україну.

При цьому автори припускають, що Росія намагається тиснути не лише на військову та енергетичну інфраструктуру, але й на суспільство загалом, прагнучи підірвати моральний дух українців.

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Трамп хоче результату

Водночас Дональд Трамп продовжує демонструвати впевненість у можливості домовитися про завершення війни. Перед поїздкою Віткоффа та Кушнера він заявив, що у США є «ідея миру» і що його представники мають з'ясувати, чи можна досягти домовленості.

Для американського президента дипломатичний прорив в Україні міг би стати важливим зовнішньополітичним результатом.

Однак The Independent застерігає: бажання Вашингтона якомога швидше продемонструвати успіх може стати слабким місцем, яким скористається Кремль.

На думку видання, Путін може затягувати переговори та паралельно пропонувати США перспективи економічного співробітництва, сподіваючись отримати більш вигідні для Росії умови завершення війни.

Війна може затягнутися

Наразі ключові позиції Москви та Києва залишаються несумісними. Росія наполягає на територіальних поступках з боку України, тоді як Київ відмовляється добровільно віддавати свої території. Про суттєвий прорив після останніх переговорів також не повідомлялося.

Тому The Independent доходить висновку, що швидкого завершення війни очікувати не варто.

За оцінкою видання, якщо жодна зі сторін не отримає вирішальної переваги, бойові дії можуть перейти у ще більш тривалий конфлікт і продовжитися 2027 року та надалі.

Головна проблема для дипломатії Трампа, як підсумовує видання, полягає в тому, що Путін може й надалі вважати продовження війни вигіднішим за реальний компроміс. У такому разі спроба Вашингтона швидко домовитися з Кремлем ризикує лише посилити тиск на Україну, не наблизивши стійкий мир.

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