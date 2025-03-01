Трамп: щоб відновити переговори, Зеленський має сказати, що хоче примиритися – Reuters

Американський президент Дональд Трамп 1 березня 2025 року поспілкувався з журналістами біля Білого дому під час від'їзду до Флориди і висловився про свою зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише Reuters.

Ось деякі з його висловлювань:

Зустріч із Зеленським не склалася.

Зеленський переграв.

США не хочуть грати в ігри.

Ми прагнемо миру, а не 10-річної війни.

Зеленський хоче боротися, боротися, боротися. Зеленський має миритися.

Щоб відновити переговори, Зеленський має сказати, що хоче примиритися.

Припинення вогню може відбутися негайно.

Зеленський не виглядав людиною, яка хоче миру.

"Він (Зеленський – ред.) хоче того, чого не хочу я. Він хоче продовжувати бійку, ми хочемо закінчення цих смертей. Люди вмирають. Близько 2 тисяч солдатів загинули цього тижня. Молоді українці та росіяни. Мені важливі їхні долі", - сказав Трамп журналістам.

"Щоб почати переговори, Зеленський має сказати, що хоче миру. Він не має казати: Путін те, Путін це, – всі ці негативні речі. Він має сказати: "Я хочу миру, я більше не хочу воювати. Люди вмирають", - сказав він.

"У мене немає довіри чи недовіри до будь-кого. Я просто хочу украсти угоду. Якщо це станеться – добре… Ми не продовжуємо воювати – ми або продовжуємо війну або завершуємо її і дивимося, що буде", - зазначив президент США.

Водночас відповідаючи на запитання, чи думає він про припинення військової допомоги Україні, він відповів, що не має значення, про що він думає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США розглядають можливість припинення всієї військової допомоги Україні. Рішення, якщо його буде прийнято, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують відправлення в Україну, повідомляє видання з посиланням на високопоставленого чиновника США.

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