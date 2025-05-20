Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп здивував європейських союзників, поділившись подробицями телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, які викликали хвилювання серед західних лідерів.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Після телефонного контакту з Путіним Трамп провів перемовини із низкою високопосадовців — президентами України, Франції та Фінляндії Володимиром Зеленським, Емманюелем Макроном та Александром Стуббом, прем’єр-міністрами Великої Британії та Італії Кіром Стармером і Джорджею Мелоні, німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Під час розмови 19 травня Трамп переповів свій діалог із Путіним.

За словами Шольца, усі учасники переговорів «підтвердили свою готовність тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню».

Реакція Європи на заяви Трампа після розмови з Путіним

Втім, як зазначає FT, двоє обізнаних зі змістом обговорення джерел повідомили, що Трамп дав чіткий сигнал — США можуть вийти з активної участі у конфлікті між Україною та Росією, залишивши європейським країнам вирішення питання припинення вогню без американського втручання.

Крім того, Трамп не заявив про наміри запроваджувати нові санкції проти Росії у разі, якщо Путін не продемонструє прагнення до миру.

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«Одна особа, знайома з розмовою, сказала, що лідери були приголомшені описом президента США того, про що було домовлено. Вони додали, що було очевидно, що Трамп «не готовий чинити більший тиск» на Путіна, щоб він серйозно сів за стіл переговорів«, — йдеться у статті.

У своєму дописі після розмови з Путіним Трамп написав, що «Росія та Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про припинення війни».

Водночас він натякнув, що переговори між Києвом і Москвою мають відбуватися без посередництва США.

Американські журналісти відзначили: з огляду на коментарі президента, Вашингтон, імовірно, відмовляється від ролі посередника в мирному процесі.

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Трамп підкреслив, що «умови» можливої угоди можуть узгодити лише сторони, що ворогують, оскільки «вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не буде знати».

Президент США також зазначив, що Ватикан буде «дуже зацікавлений» у процесі перемовин. Пізніше, під час спілкування з журналістами поблизу Білого дому, Трамп заявив, що, за його переконанням, Путін нібито прагне миру.

Що сказав Путін після розмови з Трампом

У своїй публічній заяві Путін був значно обережнішим. Він не озвучив жодних істотних змін у політиці Кремля щодо війни в Україні.

Диктатор сказав, що «готовий працювати» з Україною над меморандумом для створення майбутніх переговорів, які можуть передбачати можливе припинення вогню «протягом певного часу».

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Крім того, він охарактеризував розмову з Трампом як «дуже відверту і тому дуже корисну», однак не продемонстрував жодних ознак перегляду позиції Росії щодо війни.

Путін також повторив риторику про те, що РФ намагається «усунути першопричини цієї кризи», фактично підтвердивши, що ключові вимоги Москви залишаються незмінними.

Заява Зеленського

Водночас Зеленський у зверненні ввечері 19 травня закликав американського колегу «не дистанціюватися» від миротворчих зусиль, підкресливши, що «єдиний, хто виграє від цього, — Путін».

Зеленський також наголосив на необхідності «посилення санкцій» проти Росії з боку західних партнерів.

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Президент України запевнив, що Київ не потребує переконань у питанні миру, адже «наші представники готові ухвалювати реальні рішення на переговорах… Потрібна дзеркальна готовність Росії брати участь у змістовних переговорах».

Нагадаємо, одразу після розмови з Путіним Трамп написав у Мережі, що Україна та Росія «негайно розпочнуть переговори» щодо припинення вогню.

Водночас про так званий дедлайн припинення вогню в Україні президенти Росії та США не говорили, заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков.

Трамп також сказав, що не посилюватиме санкції проти Росії, «бо є шанс» на прогрес.

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