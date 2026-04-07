Трамп шокував заявою, що вночі загине «ціла цивілізація»

Дональд Трамп.

Американський президент Дональд Трамп зробив гучну заяву про те, що сьогодні вночі «ціла цивілізація загине».

Про це йдеться у його дописі на сторінці у соцмережі Truth Social.

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, мабуть, так і буде. Однак тепер, коли відбулася повна і тотальна зміна режиму, де переважають інші, розумніші й менш радикальні погляди, можливо, станеться щось революційно чудове — ХТО ЗНАЄ?», — наголосив Трамп.

Також американський президент зробив сенсаційну заяву, що нібито сьогодні увечері відбудеться «найважливіший момент у довгій та складній історії світу».

«47 років вимагання, корупції та смерті нарешті закінчаться. Благослови Боже Великий Народ Ірану», — додав американський лідер.

Погрози Трампа

Зауважимо, сьогодні вночі закінчується дедлайн Трампа задля відкриття заблокованої Іраном Ормузької протоки. Зокрема, про це йшлося у його лайливому дописі, опублікованому у великодню неділю. Тоді американський лідер вдався до дуже зухвалих матюків: «Відкривайте цю **бану протоку, божевільні виродки, або будете жити в пеклі — ПРОСТО ДИВІТЬСЯ!».

З його слів, вівторок стане в Ірані «Днем електростанцій і Днем мостів — усе в одному флаконі». Мовляв, «нічого подібного ще не було».

Окрім того, під час великодніх заходів у Білому домі 6 квітня Трамп заявив, що Іран можна «знищити» за одну ніч. Ба більше, він попереджав, начебто «ця ніч може настати вже завтра (7 квітня)». Адже він дав Тегерану час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду.