Трамп шукає можливість зняти санкції з Росії: дипломат розкрив тривожну тенденцію у США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Зміна політики США щодо Росії та України не зводиться лише до заяв президента Дональда Трампа.

Про це в етері Еспресо заявив голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий.

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За словами дипломата, Дональд Трамп пояснює свої рішення прагненням діяти в інтересах американського народу, а не інших держав, зокрема України. Водночас Чалий наголосив, що зміни в американській політиці не варто пов’язувати виключно з позицією президента США.

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«Чомусь у нас постійно згадують тільки Дональда Трампа. Це зрозуміло: він президент, очільник виконавчої влади, і в них, на відміну від нас, президент відповідає за всі виконавчі рішення. Але ж це напрацьовується не лише ним», — зазначив дипломат.

Він також звернув увагу на складну конфігурацію поглядів усередині американської адміністрації та згадав державного секретаря США Марко Рубіо.

«Зараз в Америці складна конфігурація думок, скажімо, Марко Рубіо зараз дещо дистанціювався від цього. Є й інші гравці», — додав Чалий.

Дипломат зауважив, що заяви Трампа не слід сприймати лише як особисту риторику, спрямовану на коливання ринку. На його думку, дії американської адміністрації мають значно глибше політичне підґрунтя.

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Чалий вважає, що нинішня позиція Вашингтона фактично відображає вимоги Москви.

«Він фактично, по суті, ретранслює російські вимоги. Ми думали, що етап, коли Дональд Трамп намагатиметься встановити мир, як він казав, закінчився саме механізмом тиску на Україну», — сказав дипломат.

За словами Чалого, раніше були сподівання, що наступним кроком американського президента стане посилення тиску на Росію, зокрема через застосування санкційного законопроєкту сенатора Ліндсі Грема.

«Сподівалися, що буде новий етап, на якому він нарешті зможе використати санкційний закон Лінсі Грема проти Росії, але врешті-решт Трамп розвернувся», — зазначив він.

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Дипломат вважає такий розворот серйозною зміною, оскільки, на його думку, йдеться вже не лише про публічні заяви, а й про конкретні кроки, спрямовані на послаблення санкційного тиску на Росію.

«За такою дією, по суті, стоїть не збільшення санкцій проти Росії. Причому не лише Дональд Трамп, а й Мінфін, Бессент та інші за цей період жодних санкцій проти Росії не накладали, а зараз почали низку ініціатив, як зняти санкції з Росії. А далі за цим можуть послідувати й погрози», — підсумував Валерій Чалий.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати, ймовірно, навмисно не надали Україні ранніх попереджень про масовані російські ракетні удари, які призвели до загибелі людей і масштабних відключень електроенергії.

Ми раніше інформували, що вадміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що не причетні до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні.

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