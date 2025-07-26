Трамп шукає можливості продовжити допомогу Україні: Портников про 50-денний ультиматум Путіну

Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

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Після 50 днів, які Дональд Трамп відвів на врегулювання війни в Україні, президент США змушений буде говорити не тільки про посилення тиску на Путіна, а й про подальшу допомогу Україні.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

«Сьогодні найголовніше — що військове співробітництво партнерів з Україною продовжується. Ми починаємо думати про моделі того, як ця співпраця та допомога Україні буде діяти після того, коли закінчиться пакет допомоги від США, який Україна отримує сьогодні», — зазначив він.

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Портников нагадав, що йдеться про пакет допомоги, який був затверджений Конгресом США за президентства Джо Байдена.

«Гроші з цього пакета завершуються», — зауважив журналіст.

Він також підкреслив, що питання посилення допомоги Україні постане для Дональда Трампа одразу після того, як диктатор Путін не погодиться на висунутий ультиматум.

«Зараз ми з вами маємо абсолютно чітко сказати, що далі йде очевидна ситуація, повʼязана з майбутнім розвитком подій навколо допомоги Україні. Зараз модель подальшої допомоги України обговорюється на багатьох рівнях», — сказав Портников.

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Через 50 днів закінчиться ультиматум для Путіна, заявив експерт.

«Через ті 50 днів, які Дональд Трамп відвів Путіну, закінчиться не тільки ультиматум російському диктатору. Трампу доведеться говорити про ситуацію з тим, що відбувається з Путіним, і з тим, що відбувається з допомогою Україні. Це найважливіший момент, про який ми маємо говорити», — наголосив він.

«Допомога Україні має розглядатись після того, як завершаться кошти з того пакета, за яким сьогодні Україна отримує зброю. Те, що я бачу зараз, — це пошук того, як Україні будуть допомагати», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із лідерами України та Росії точно відбудеться.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп не виключає можливості, що посилені санкції проти Росії можуть бути застосовані раніше, ніж мине оголошений ним 50-денний термін.