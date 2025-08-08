Трамп шукає нове місце для зустрічі з Путіним: Кремль забракував перше місто

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп запропонував італійській прем’єр-міністерці Джорджі Мелоні організувати в Римі його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. За інформацією журналістів, Мелоні висловила готовність прийняти саміт, але Кремль вважає такий варіант неприйнятним.

Про це повідомляє la Repubblica.

Італія погодилась, але є перешкода

Під час телефонної розмови Трамп запитав Мелоні, чи може Рим стати місцем для його переговорів із Путіним. Згідно з джерелами видання, Мелоні погодилася, і міжнародний ордер на арешт Путіна не був для неї перешкодою.

Ця ідея також обговорювалася під час колективного дзвінка, скликаного держсекретарем США Марко Рубіо, в якому брали участь країни так званого «формату NSA»: Італія, Німеччина, Велика Британія, Франція, США, Фінляндія та Україна. Під час цієї розмови, як стверджують джерела, президент України Володимир Зеленський нібито висловився на підтримку ідеї проведення переговорів у Римі.

Кремль проти

Попри згоду Італії, ця пропозиція, за даними італійських джерел, є дуже складною і, можливо, вже неактуальною для першого раунду перемовин. Натомість більш вірогідним місцем проведення саміту вважаються Об’єднані Арабські Емірати.

Джерело російського агентства ТАРС заперечило, що зустріч відбудеться в Європі. За його словами, Кремль не розглядає Рим як можливий варіант на цій стадії, оскільки вважає італійський уряд надто «проукраїнським». Відомо також, що Мелоні обговорювала цю ідею із Зеленським.

Нагадаємо, США та Росія обговорюють угоду, яка може заморозити війну в Україні та закріпити за Кремлем контроль над окупованими українськими територіями.