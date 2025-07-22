Трамп шукає шляхи відступу: ексрадник Болтон розповів, як президент США віддаляється від України

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, схоже, більше зацікавлений не в підтримці України у боротьбі з російською агресією, а у тому, щоб дистанціюватися від України — як дипломатично, так і військово.

Таку думку висловив колишній радник американського президента Джон Болтон, який працював з ним під час першої каденції Трампа, в матеріалі для The Wall Street Journal.

Болтон зазначив, що рішення американського лідера про надсилання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot було правильним кроком, але зауважив, що це ще не є свідченням його прихильності Києву.

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«Оптимісти щодо намірів Трампа щодо України наводять три аргументи: його рішення дозволити відправку Patriot; його 50-денний термін для Росії прийняти перемир’я; і його погрози митами та вторинними санкціями проти Росії, якщо перемир’я не буде досягнуто. Але ці пункти не обов’язково свідчать про нову підтримку України з боку Трампа. Натомість вони демонструють його роздратування через залучення до війни між Україною і Росією — війни, яку він вважає справою Європи», — пояснює ексрадник.

Болтон нагадав, що повідомлення про те, що Трамп надішле Україні ракети дальнього радіусу дії, виявилися неправдивими. Водночас з огляду на потенційний дефіцит систем ППО у США, найрозумнішим кроком Трампа було б не просто відправити Patriot в Україну, а й закликати Конгрес терміново профінансувати масштабне виробництво нових зразків. Але він цього не зробив.

«Рішучість Трампа уникнути наслідків більш тривалої військової допомоги показала його невисловлені мотиви. Парадоксально, але його ухиляння демонструє, як ефективно можуть працювати політико-військові альянси: передаючи ресурси між членами задля розгортання на найважливіших напрямках. При цьому він не втратив політичної підтримки — навіть серед республіканців, які раніше виступали проти військової допомоги Україні», — акцентував його колишній радник.

Як Трамп формує шляхи відступу

Говорячи про ультиматум, який Трамп висунув Росії (50 днів на початок переговорів про мир чи припинення вогню — ред.), Болтон зазначив, що в Росії цей крок «сприймається як дозвіл продовжувати невпинні атаки на Україну — принаймні до 49-го дня».

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За словами Болтона, диктатор Путін не лише не втрачає впевненості, а й намагається маніпулювати Трампом. Господар Кремля пропонує свою допомогу у врегулюванні ядерної угоди США з Іраном.

Хоча Трамп і каже, що розчарований Путіним, він все ще стверджує, що «не закінчив з ним». На думку Болтона, погрози Вашингтона щодо наслідків, які чекають на Росію по завершенню 50 днів, майже нічого не варті. Мита не принесуть ефекту, адже експорт з Росії до США у 2024 році становив всього 3 млрд доларів. Водночас погрози вторинними санкціями країнам, які імпортують російські енергоносії, «викликає лише глузування», — пише колишній радник Трампа.

«Трамп формує для себе вихід із ситуації навколо України. Він задовольнив термінові потреби українських захисників, але уникнув довгострокових зобов’язань. Показово, що він підкреслив: Київ не повинен завдавати ударів по Москві. Він показав „твердість“, давши Росії 50-денний термін, але водночас запропонував лише розмиті наслідки в разі невиконання, при цьому закликаючи Україну бути серйозною щодо перемир’я — тобто створив собі „запобіжник“. Коли настане 50-й день, Трамп може знайти причини нічого не робити проти Росії, знявши із себе будь-яку відповідальність», — акцентував він.

За словами ексрадника, Трамп усвідомлює, що навіть не наблизився до виконання обіцянки досягти миру за 24 години. І американський президент не зацікавлений в тому, щоби нагадувати про цю поразку.

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«Я був би радий, якби Трамп дотримувався принципу „мир через силу“, як це робив Рональд Рейган. Віце-президент Джей Ді Венс, Такер Карлсон та їм подібні були б цим дуже невдоволені. На жаль, на цей момент президент усе ще схиляється до ізоляціонізму. Ігнорування цього факту прихильниками України в США може мати небезпечні наслідки», — резюмував Болтон.

Що передувало

Нагадаємо, озвучений президентом США Дональдом Трампом ультиматум для Росії у 50 днів спливає 2 вересня. Він передбачає, що якщо протягом цього часу Москва не укладе мирну угоду з Києвом, США запровадять тарифи у 100% проти країн, які купують російську нафту.

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