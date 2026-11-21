Трамп, Сі, Путін. / © Associated Press

Реклама

Диктатор Росії Володимир Путін намагався використати тристоронній саміт у Шеньчжені для просування ідеї нового переділу світу і зміни державних кордонів. Втім, бажаного «фюрер» не отримав.

Про це президент України Володимир Зеленський висловився під час спілкування з журналістами.

Реклама

За словами глави держави, Китаю вдалося не втягнути себе в цей сценарій. Президент наголосив, що саміт був «дуже невдалим» для Кремля, бо Путін не отримав бажаних результатів.

Реклама

«Чи Путін хотів реальної Ялти? Так. У якому сенсі? У сенсі переділу світу, зміни кордонів. Китай не дав себе затягнути», — наголосив український лідер.

Водночас Зеленський розкритикував спроби Кремля провести паралелі між самітом у Шеньчжені та Ялтинською конференцією 1945-го. Він наголосив: якщо йдеться про закріплення перемоги над фашизмом, то за столом переговорів мала б бути не РФ.

«Якщо б дійсно мати намагання закріпити знову перемогу над фашизмом, то на цьому саміті мали бути Сполучені Штати Америки, Європа і Україна. От точно без Росії», — заявив Зеленський.

З його слів, відповіддю господаря Кремля на невдачу на саміті в Китаї став масований обстріл України вночі та зранку 20 листопада, під час якого РФ запустила 111 ракет.

Реклама

«Якщо Путін хотів знов світу нагадати, хто він такий, ми й не забували, що він терорист і вбивця» — наголосив Зеленський.

Зустріч Трампа, Сі і Путіна — подробиці

У Китаї 19 листопада під час саміту АТЕС відбулася зустріч лідерів КНР, США та РФ. За підсумками переговорів вони оприлюднили спільну декларацію. У документі йдеться, що Трамп, Сі Цзіньпін і Путін обговорили низку тем, зокрема повноваження Міжнародного кримінального суду, світові постачання енергії, реформу ООН та розповсюдження ядерної зброї.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що Путін намагався показати рівність із Трампом і Сі. Втім, лідер Китаю подав йому показовий сигнал. В аеропорту «фюрера» зустрів член Постійного комітету Політбюро КНР Цай Ці, а тим часом Сі Цзіньпін вирішив особисто привітати Трампа. Це сигналізувало про те, що Росія є менш важливим партнером порівняно із США.

Зауважимо, Bloomberg пише, що те, як Китай організував зустрічі лідерів, демонструє негласну дипломатичну ієрархію Пекіна і те, яке місце в ній відводять іноземним гостям. У Китаї дипломатичні жести мають особливе значення.

Реклама

Новини партнерів