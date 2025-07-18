Трамп може зустрітися в Китаї з Путіним: у The Times проаналізували ймовірність переговорів

Трамп може зустрітися в Китаї з Путіним / © Associated Press

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Серія торговельних угод між Вашингтоном і Пекіном, пом’якшення риторики щодо Китаю породили припущення, що президент США Дональд Трамп може бути запрошений на тристоронній саміт із президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом РФ Володимиром Путіним у Пекіні у вересні. Ця зустріч приурочена до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Про це пише The Times.

Кардинальна зміна курсу

Як повідомляє The Times, візит Дональда Трампа до Пекіна став би разючим поворотом на 180 градусів після місяців його гострої критики Китаю через торговельний дефіцит США та звинувачень у наркотрафіку. Китай готує масштабний парад, на який Путін уже прийняв запрошення. Враховуючи тісну співпрацю Китаю та США під час війни проти Японії, аналітики закликають Сі використати цю нагоду для проведення тристороннього саміту за участю Трампа і Путіна.

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«Чому б не узгодити візит Трампа з парадом 3 вересня? З 1941 по 1945 рік Китай і США були союзниками проти японського мілітаризму. Якщо президент Трамп відвідає Китай і буде присутній на параді 3 вересня, це стане потужним, позитивним сигналом для світу. Образ китайського, російського та американського лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру та стабільності», — зазначив Цзінь Цанжун, китайський націоналістичний коментатор.

Китайська влада мовчазно підтримує ці спекуляції, не спростовуючи інформацію про можливе запрошення Трампа.

Геополітичний контекст та результати політики Трампа

Ці урочистості відбуваються на тлі глобальної невизначеності. Коли Трамп прийшов до влади, відносини США з РФ та Китаєм вже були поганими через війну в Україні, шпигунство, торговельні суперечки та технологічне суперництво. Трамп заявляв, що його агресивний підхід та особисті стосунки з Сі та Путіним можуть вирішити ці проблеми на умовах Америки.

Результати його політики були неоднозначними. Війна в Україні триває, і Трамп висловлював розчарування непохитністю Путіна. Проте тарифи на китайський імпорт були замінені вигіднішою угодою, а відносини останнім часом потеплішали: Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, а США послабили обмеження на продаж деяких високоякісних чипів.

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Глава Nvidia Дженсен Хуан, який нещодавно відвідав Китай, висловив ентузіазм щодо технологічної співпраці, попри те, що США вважають Китай загрозою.

Політичні виклики

Трамп і Сі запросили один одного з візитами. Саміт на військових вшануваннях міг би стати гарним приводом. Китайці використовують 80-ту річницю війни для підкреслення солідарності з Росією, а також як відволікання від внутрішніх проблем, зокрема економічних.

Зустріч з Путіним і Сі в Пекіні могла б сподобатися Трампу, оскільки він ділив би сцену з двома іншими сильними лідерами. Однак радники Трампа можуть закликати його не погоджуватися на те, що стало б політичним тріумфом для його суперників, особливо для Сі. Тайванський аналітик Вень-Ті Сун вважає шанси на візит Трампа невеликими, оскільки Трамп, ймовірно, захоче зустрітися на території США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який раніше був відомий своєю прихильністю до Володимира Путіна, останнім часом змінив тон, висловлюючи розчарування діями Кремля. Як це може вплинути на російсько-американські відносини та хід війни в Україні, проаналізував відомий експерт із російської зовнішньої політики Олександр Габуєв в інтерв’ю німецькому виданню SPIEGEL.

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