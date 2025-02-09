Трамп скасував доступ до документів розвідки для Блінкена та Саллівана

Американський президент скасував такий дозвіл і для Байдена.

Президент США Дональд Трамп скасував доступ до секретних документів розвідки для колишнього державного секретаря Ентоні Блінкена та колишнього радника з національної безпеки Джейка Саллівана, повідомили 8 лютого 2025 року представники Білого дому.

Про це пише Reuters.

Цей крок був зроблений через день після того, як Трамп заявив, що скасував дозвіл безпеки для свого попередника Джо Байдена, припинивши його доступ до щоденних брифінгів розвідки.

Трамп також скасував дозвіл безпеки для заступника генерального прокурора Байдена Лізи Монако, яка допомагала координувати реакцію Міністерства юстиції на напади прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року, повідомили офіційні особи.

Вони сказали, що Трамп також зняв допуски з генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс і окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга, — вони вели справи проти Трампа.

"Хоча відкликання може не мати негайного впливу, але це ще одна ознака висхідного розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримували брифінги від розвідки, щоб вони могли консультувати чинних президентів щодо національної безпеки та зовнішньої політики", — пише видання.

У 2021 році Байден скасував дозвіл безпеки для Трампа, який тоді був колишнім президентом.

Нагадаємо, план Трампа щодо завершення війни в Україні може стати великим сюрпризом. Але немає жодних гарантій, що Путін погодиться на умови Трампа. Тим паче, що все, що сьогодні про них відомо – це лише припущення.

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