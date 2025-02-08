Трамп скасував дозвіл Байдена на секретні документи розвідки — Reuters

Президент США Дональд Трамп 7 лютого 2025 року заявив, що скасовує дозвіл колишнього президента Джо Байдена та припиняє для нього щоденну інформацію розвідки, оскільки його попереднику не потрібно отримувати секретну інформацію.

Про це пише Reuters.

У дописі у соціальній мережі Truth Social Трамп посилався на звіт спеціального прокурора Роберта Гура, який торік описав Байдена як "старого чоловіка з добрих намірів із поганою пам’яттю". Тоді Байден сказав, що його пам'ять у порядку. Зараз речник Байдена відмовився давати коментарі журналістам у зв'язку з ситуацією.

Гур у 2024 році також заявив, що Байдену не висуватимуть звинувачень у свідомому отриманні секретних документів, коли він залишив пост віцепрезидента у 2017 році. Байден сказав, що звинувачення в тому, що він навмисно зберігав секретні матеріали, були "просто неправильними".

Колишні президенти традиційно отримують деякі брифінги розвідки навіть після того, як залишили свій пост.

У своїй публікації Трамп також сказав, що Байден використовував час перебування на посаді, щоб дати розвідці вказівки не дозволити Трампу отримати доступ до деталей національної безпеки.

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У 2021 році, незабаром після вступу на посаду, Байден сказав, що не вважає, що Трамп повинен мати доступ до брифінгів розвідки через його "характерну поведінку" та занепокоєння, що він може ділитися інформацією.

"Яке значення має дати йому брифінг для розвідки? Який вплив він взагалі має, окрім того факту, що він може помилитися і щось сказати?" — сказав тоді Байден.

Нагадаємо, що раніше Трамп націлився на розвиток електромобілів, скасувавши указ Байдена. Ціль Байдена в 50%, яка не мала юридичної сили, отримала підтримку американських та іноземних автовиробників.

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