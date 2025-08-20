Трамп скасував відпустку, щоб зосередитися на переговорах щодо завершення війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп скасував свою серпневу відпустку в курортному містечку Бедмінстер (штат Нью-Джерсі), аби зосередитися на переговорах задля припинення війни між Україною та Росією.

Про це повідомила журналістам речниця Білого дому Керолайн Левітт, пише Укрінформ.

За її словами, Трамп спершу розглядав можливість роботи над мирним врегулюванням, перебуваючи на курорті, де розташовано його гольф-клуб, але вирішив залишитися у Вашингтоні.

«Зазвичай у такий час президент їде у відпустку, але не цей президент», – заявила Левітт.

Вона наголосила, що глава Білого дому налаштований діяти швидко: «Він – людина з місією. Він хоче рухатися вперед. Швидко вирішувати справи. Він хоче кувати залізо, поки гаряче».

На запитання про можливі терміни тристоронніх перемовин за участю Трампа, Зеленського та Путіна, речниця відповіла: «Важко сказати. Думаю, він хоче подивитися, як пройде двостороння зустріч».

Нагадаємо, наразі триває підготовка до зустрічі російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Американські війська не перебуватимуть на території України. Однак США можуть допомогти в координації та, ймовірно, надати інші засоби гарантій безпеки.