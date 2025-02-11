Трамп сказав, чи погодилася Україна передати США рідкісноземельні метали на 500 мільярдів доларів

Політик назвав це "еквівалентом" коштам, які Штати витрачають в Україні.

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна по суті погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 млрд доларів. Він пояснив, що це таке собі повернення коштів, спрямованих Вашингтоном на підтримку Києва.

Про це сказав президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.

"У них (українців – ред.) є дуже цінні землі. Рідкісні метали, нафта, газ. І я просто хочу захистити наші гроші, бо ми витрачаємо сотні мільярдів. Чи укладуть вони угоду, чи стануть російськими – а наші гроші там, в Україні. Я хочу їх назад", – сказав він.

Трамп вважає, що продовжувати допомогу Україні без оплати та власної вигоди було б нерозумно.

"Я запросив еквівалент. Тобто отримання рідкісних металів на 500 млрд в Україні. І вони по суті погодилися на це. Принаймні ми (американці – ред.) не виглядаємо дурними", – завершив американський лідер.

Раніше йшлося про те, що очільник США Дональд Трамп вигадав, як пояснити американцям, чому треба продовжувати допомагати Україні. Це родовища українських рідкісноземельних металів.

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