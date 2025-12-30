ТСН у соціальних мережах

Трамп сказав, що Путін хоче бачити успішну Україну: що думає про це Зеленський

Зеленський вперше прокоментував, що думає про неоднозначну заяву Трампа, який заявив, що Путін нібито хоче бачити Україну успішною.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський розповів, які у нього були відчуття, коли Дональд Трамп сказав, що Путін нібито хоче бачити процівітаючу Україну

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістів.

«Що стосується слів Путіна, що він хоче бачити Україну успішною, дивіться. По-перше, ніхто Путіну не вірить. Я не знаю, що він сказав президенту Трампу, може він і казав такі слова, але віри в ці слова — нуль», — зазначив президент.

Зеленський нагадав, що російська армія руйнує міста і села України, які колись були успішними і процвітаючими.

«Якщо успіхом називається те, що він зробив в Бахмуті, Вовчанську, в Часовому Яру, те, що він робить в Покровську зараз, то нехай такий успіх вони у себе в Росії будують», — підсумував президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським неочікувано заявив, що нібито «Путін хоче бачити Україну успішною і процвітаючою».

«Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але я пояснював Путіну», — говорив Трамп.

