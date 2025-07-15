Трамп сказав, що робитиме, якщо Росія не укладе мирну угоду впродовж 50 днів

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував 50-денний термін, який він надав Росії для укладення мирної угоди з Україною, та заходи, що чекають на Кремль, якщо він не досягне миру.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту ABC News.

Трамп заявив, що якщо Росія не припинить війну та не підпише угоду з Україною через 50 днів, «це буде дуже погано». Він чітко дав зрозуміти, що «тарифи будуть запроваджені, і інші санкції будуть накладені».

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На запитання репортера, чому Трамп дав Путіну 50 додаткових днів для ведення цієї війни, президент США відповів, що не вважає цей строк «надто довгим».

«Я не думаю, що 50 днів — це дуже довго. І це може статися раніше. Ви повинні були поставити те саме запитання Байдену», — заявив Трамп.

Нагадаємо, заяви Трампа пролунали на тлі його домовленостей із НАТО щодо нового способу постачання зброї Україні, де європейські союзники купуватимуть американське озброєння для Києва.