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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
347
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1 хв

Трамп сказав, що робитиме, якщо Росія не укладе мирну угоду впродовж 50 днів

Дональд Трамп попередив про наслідки для Росії, якщо мирна угода не буде укладена протягом 50 днів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував 50-денний термін, який він надав Росії для укладення мирної угоди з Україною, та заходи, що чекають на Кремль, якщо він не досягне миру.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту ABC News.

Трамп заявив, що якщо Росія не припинить війну та не підпише угоду з Україною через 50 днів, «це буде дуже погано». Він чітко дав зрозуміти, що «тарифи будуть запроваджені, і інші санкції будуть накладені».

На запитання репортера, чому Трамп дав Путіну 50 додаткових днів для ведення цієї війни, президент США відповів, що не вважає цей строк «надто довгим».

«Я не думаю, що 50 днів — це дуже довго. І це може статися раніше. Ви повинні були поставити те саме запитання Байдену», — заявив Трамп.

Нагадаємо, заяви Трампа пролунали на тлі його домовленостей із НАТО щодо нового способу постачання зброї Україні, де європейські союзники купуватимуть американське озброєння для Києва.

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Дата публікації
Кількість переглядів
347
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