Трамп сказав, що ускладнює повернення Криму Україні

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп вважає, що повернення Криму Україні буде дуже складним завданням.

Про це він заявив під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

На запитання, чи вважає він, що задля миру Україні доведеться поступитися частиною територій, американський президент зазначив, що «це залежить від того, яка територія», але повернути Крим буде «дуже важко».

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«Ми зробимо все можливе, працюючи з Україною… але вони втратили багато території. Коли ви говорите про Крим, його віддали під час президентства Барака Обами. Це не має нічого спільного зі мною», — зазначив Трамп.

Щодо поступок, на які доведеться піти Росії, Трамп заявив, що власне припинення війни та відмова від захоплення всієї території України і буде поступкою Кремля.

«Ми хочемо швидко закінчити цю війну, ми досягли великого прогресу. Наступні кілька днів будуть дуже важливими», — додав президент США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США «чинять великий тиск» на Росію, аби змусити Кремль припинити війну. Щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії, очільник Білого дому сказав, що буде готовий відповісти на це запитання через тиждень.