Трамп сказав, у якому випадку Путін припинить вбивати людей

Путін і Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвав умову, за якої російський президент Володимир Путін припинить вбивства людей. Це — ціни на енергоносії.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами глави США, для диктатора є вкрай важливими ціни на енергоносії.

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«Якщо ціни на енергоносії знизяться, Путін перестане вбивати людей», — вважає американський лідер.

Крім того, Трамп пообіцяв підвищити тарифи для Індії за її торгівлю з Росією.

«У них найвищий тариф серед усіх… Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту. Вони підживлюють військову машину», — заявив президент США в інтерв’ю CNBC.

Раніше йшлося про те, що європейський союз вітає тиск на Кремль з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

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«По-перше, Росія не зацікавлена в мирі. Україна — хоче, ЄС — хоче. Ніхто не хоче більше миру, ніж Україна та ЄС. По-друге, ми вітаємо будь-який тиск, і зокрема тиск США, на Росію з використанням будь-яких необхідних інструментів, щоб та погодилася на припинення вогню», — повідомила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, повідомляє «Укрінформ».

Водночас Гіппер наголосила, що Єврокомісія не коментуватиме майбутні кроки щодо санкцій проти РФ. Адже публічне обговорення дій Євросоюзу щодо можливих варіантів обмежень, що можуть бути запроваджені США, є передчасним.