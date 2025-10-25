Трамп сказав, за якої однієї умови зустрінеться з Путіним

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не буде зустрічатися з російським диктатором Путіним, поки не буде «повного розуміння щодо укладання угоди про мир в Україні».

Про це глава Білого дому сказав під час розмови з журналістами у Досі на борту Air Force One 25 жовтня.

«Ми повинні знати, що укладемо угоду. Я не збираюся витрачати час даремно», — заявив Трамп на запитання журналістів про те, що Путін має зробити для нової зустрічі.

Президент США вкотре повторив, що у нього «чудові відносини» з Путіним, проте зізнався, що зараз глава Кремля його розчаровує.

«Я думав, що цей конфлікт завершиться раніше, ніж буде досягнуто миру на Близькому Сході. Але все вийшло інакше. Між ними між Зеленським і Путіним величезне, колосальне взаємне роздратування і ненависть», — додав Дональд Трамп.

Також він заявив, що ймовірно обговорить із Сі Цзіньпіном скорочення Китаєм імпорту нафти з РФ. Трамп запевнив, що Китай значно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія — повністю.

«Не знаю, ви, вже мабуть, бачили сьогодні — Китай суттєво скорочує закупівлю російської нафти. А Індія скорочує їх повністю. І ми вже запровадили санкції», — каже глава Білого дому.

Нагадаємо, що після розмови з главою Кремля Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Будапешті.

Проте, а інформацією NBC News, через деякий час Білий дім «призупинив» підготовку до зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті. Згодом у Білому домі офіційно підтвердили, що відклали саміт Трампа й Путіна.

Сам Трамп також уже казав, що його зустріч з Путіним відкладається на невизначений термін.