Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Росією та Україною — NBC News

Дональд Трамп / © Associated Press

Американські зусилля з відновлення переговорів між Росією та Україною, здається, пожвавлюються, однак Кремль заперечує, що працює над будь-яким мирним планом, попри повідомлення про 28-пунктний документ.

NBC News із посиланням на високопосадовця адміністрації США повідомляє, що президент Дональд Трамп цього тижня схвалив попередній варіант плану миру, який американські чиновники розробляли кілька тижнів у консультації з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим та окремими українськими представниками.

За даними джерел, українська сторона не брала участі у формуванні плану. Київ лише поінформували про загальні контури документа, але не запросили надати пропозиції чи зауваження.

Джерела, близькі до українського уряду, зазначають, що поява плану саме зараз — на тлі корупційного скандалу навколо уряду президента Володимира Зеленського — може бути спробою Кремля скористатися потенційним послабленням української влади.

У Кремлі ж заявили, що «жодних планів» щодо переговорів немає. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує зустрічі з американським міністром армії Деном Дрісколлом після його візиту до Києва, підкресливши, що позиція Москви не змінилася з часу перемовин в Алясці в серпні.

Що відомо про план

За інформацією NBC News:

План розробляли спецпосланець Стіва Віткоффа, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер.

Документ містить 28 пунктів і зосереджується на «гарантіях безпеки для обох сторін».

Деталі плану тримають у таємниці, оскільки він ще може бути предметом переговорів.

Попередні ініціативи Віткоффа провалилися, оскільки Україна та союзники НАТО вважали їх надто вигідними для Москви.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький до Трампа, заявив, що вперше чує про план і наголосив, що «жоден мирний план не спрацює, якщо Путін не повірить, що США продовжать надавати Україні високотехнологічну зброю».

Візит американської делегації до Києва

Американська делегація на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом, начальником штабу армії генералом Ренді Джорджем та іншими високопоставленими військовими прибула до Києва в середу вранці.

За інформацією американських, європейських та українських джерел, делегація має дві ключові місії:

обговорити військову стратегію та технології, зокрема протидію російським дронам і ракетним ударам; допомогти перезапустити мирний процес.

Поїздка збіглася у часі з фіналізацією проєкту плану миру, що, за даними джерел NBC News, є частиною ширшої стратегії Білого дому для «перезапуску мирних переговорів».

Позиція Кремля

Попри інформацію ЗМІ, Кремль не демонструє готовності змінювати свої вимоги:

обмеження Збройних сил України,

заборона вступу України до НАТО,

відсутність військ Заходу на українській території після укладення миру.

Пєсков також применшив значення будь-яких повідомлень про мирний план США.

Пєсков також применшив значення будь-яких повідомлень про мирний план США.