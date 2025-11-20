ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
3 хв

Трамп схвалив 28-пунктний план миру між Росією та Україною — NBC News

Президент Дональд Трамп схвалив проєкт мирного плану між Росією та Україною, який адміністрація США таємно готувала останні тижні у консультаціях з російським та американським представниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Американські зусилля з відновлення переговорів між Росією та Україною, здається, пожвавлюються, однак Кремль заперечує, що працює над будь-яким мирним планом, попри повідомлення про 28-пунктний документ.

NBC News із посиланням на високопосадовця адміністрації США повідомляє, що президент Дональд Трамп цього тижня схвалив попередній варіант плану миру, який американські чиновники розробляли кілька тижнів у консультації з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим та окремими українськими представниками.

За даними джерел, українська сторона не брала участі у формуванні плану. Київ лише поінформували про загальні контури документа, але не запросили надати пропозиції чи зауваження.

Джерела, близькі до українського уряду, зазначають, що поява плану саме зараз — на тлі корупційного скандалу навколо уряду президента Володимира Зеленського — може бути спробою Кремля скористатися потенційним послабленням української влади.

У Кремлі ж заявили, що «жодних планів» щодо переговорів немає. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує зустрічі з американським міністром армії Деном Дрісколлом після його візиту до Києва, підкресливши, що позиція Москви не змінилася з часу перемовин в Алясці в серпні.

Що відомо про план

За інформацією NBC News:

  • План розробляли спецпосланець Стіва Віткоффа, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер.

  • Документ містить 28 пунктів і зосереджується на «гарантіях безпеки для обох сторін».

  • Деталі плану тримають у таємниці, оскільки він ще може бути предметом переговорів.

  • Попередні ініціативи Віткоффа провалилися, оскільки Україна та союзники НАТО вважали їх надто вигідними для Москви.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький до Трампа, заявив, що вперше чує про план і наголосив, що «жоден мирний план не спрацює, якщо Путін не повірить, що США продовжать надавати Україні високотехнологічну зброю».

Візит американської делегації до Києва

Американська делегація на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом, начальником штабу армії генералом Ренді Джорджем та іншими високопоставленими військовими прибула до Києва в середу вранці.

За інформацією американських, європейських та українських джерел, делегація має дві ключові місії:

  1. обговорити військову стратегію та технології, зокрема протидію російським дронам і ракетним ударам;

  2. допомогти перезапустити мирний процес.

Поїздка збіглася у часі з фіналізацією проєкту плану миру, що, за даними джерел NBC News, є частиною ширшої стратегії Білого дому для «перезапуску мирних переговорів».

Позиція Кремля

Попри інформацію ЗМІ, Кремль не демонструє готовності змінювати свої вимоги:

  • обмеження Збройних сил України,

  • заборона вступу України до НАТО,

  • відсутність військ Заходу на українській території після укладення миру.

Пєсков також применшив значення будь-яких повідомлень про мирний план США.

Нагадаємо, Буданов дав чесну відповідь, чи реально закінчити війну в Україні без Трампа. Керівник ГУР підкреслив, що позиція американського президента послідовна і саме він може вплинути на припинення війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie