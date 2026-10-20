Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

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Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Володимира Зеленського, намагаючись переконати його погодитися на домовленість, яка значною мірою відповідала б російським умовам. Паралельно Вашингтон рухається до ширшої нормалізації відносин із Москвою та нових економічних домовленостей.

Про це пише The New York Times.

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Видання звертає увагу, що протягом останніх тижнів Трамп відмовився від запровадження нових мит проти Росії, передбачених двопартійним законом, уклав домовленість щодо російського дизельного пального, а його переговорники погоджували контури угоди щодо значної частини активів «Лукойлу».

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На цьому тлі президент США дедалі жорсткіше критикує Зеленського.

«Відверто кажучи, Росія непогано впорюється з Україною», — заявив він у понеділок.

Водночас Трамп сказав, що США «багато дали Україні», натомість Україна нібито «нічого не дала» Вашингтону. Напередодні він також заявив, що Зеленський «не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи не хотів».

Зеленського хочуть переконати піти на поступки

Як пише NYT, тепер американський очільник значно активніше намагається нав’язати Києву угоду, переконуючи Зеленського, що відстоювати збереження окупованих частин східних регіонів країни не варто, а його команда вважає, що Київ має показати готовність до переговорів, навіть якщо це означає відмову від суверенної території.

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Американська сторона, за даними видання, також намагається переконати Київ, що Україна може отримати економічні вигоди, якщо погодиться на домовленість, навіть якщо її умови значною мірою відповідатимуть вимогам Москви.

Саме цю позицію американська сторона, як очікується, передасть Зеленському під час переговорів в Осло. Там із ним має зустрітися спецпосланець Трампа Стів Віткофф, а Джаред Кушнер долучиться дистанційно. У переговорах також мають взяти участь прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.

Після цього Віткофф і Кушнер, за даними NYT, мають вирушити до Санкт-Петербурга на зустріч із Володимиром Путіним.

США та Росія рухаються до нормалізації відносин

NYT зазначає, що значно ширшою метою Трампа та Путіна може бути відновлення відносин між США і РФ, які різко погіршилися після анексії Криму та початку війни на сході України.

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Видання також звертає увагу на обговорення можливої тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї. Сам Трамп заявляв, що серед тем такого саміту можуть бути ядерні арсенали та «денуклеаризація».

За оцінкою NYT, Москва зацікавлена в тому, щоб розширити переговори зі США далеко за межі України та зробити війну лише одним із питань ширших відносин із Вашингтоном.

Водночас в оточенні президента США наполягають, що саме Зеленський тепер має продемонструвати готовність до переговорів із Росією, навіть якщо це означатиме відмову від частини суверенної території.

Сам український очільник раніше визнав, що без американської військової та розвідувальної допомоги можливості України різко скоротяться.

«Звісно, в усіх складних ситуаціях є шанс, але у нас буде невеликий шанс — дуже невеликий шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів», — сказав він.

Саміт за участі РФ, США та КНР — деталі

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність обговорювати завершення війни в Україні без Володимира Зеленського. Він наголосив, мовляв, прагне зробити все можливе для закінчення війни незалежно від складу учасників зустрічі, зокрема лише за участі лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас Пекін наразі не коментує повідомлення про можливу тристоронню зустріч лідерів США, КНР і РФ, на якій можуть обговорювати закінчення війни в Україні.

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