Трамп схилився до позиції Кремля щодо завершення війни: Sky News про те, чи може це означати капітуляцію

Дональд Трамп. / © Associated Press

Схоже, що президент США Дональд Трамп після переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним значно змістився на користь Росії щодо найкращого способу завершення війни в Україні.

Про це йдеться у матеріалі британського видання Sky News Домінік Вагхорн.

Автор статті називає “поворотним моментом” допис президента США Дональда Трампа про те, що “найкращий спосіб” завершити війну - “це перейти безпосередньо до мирної угоди, а не просто до угоди про припинення вогню”. Хоча дорогою на Аляску він заявляв, мовляв, його не влаштує, якщо Путін не погодиться на припинення вогню.

Втім, схоже, Дональд Трамп відмовився від цієї позиції.

Тим часом агресорка Росія наполягає: повна угода має бути досягнута до укладення договору про припинення вогню.

“Це дозволяє Москві продовжувати боротьбу у цій війні, яку вона вважає переможною. Схоже, Трамп проковтнув цю лінію”, - йдеться у статті Sky News.

Такий розвиток подій розчарує українців, наголошує Домінік Вагхорн. Адже кілька тижнів тому здавалося, що президент США готовий запровадити набагато суворіші санкції, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.

Окрім того, після саміту на Алясці в інтерв'ю Fox News він сказав, що тепер президент Зеленський має «укласти угоду».

“Тут це розглядається як прийняття капітуляції. Якщо Трамп зараз все більше схиляється до того, щоб стати на бік Росії в цьому конфлікті, чи зможуть європейські союзники України зайняти місце США, чи Путін врешті-решт переможе?”, - резюмує автор Sky News.

Нагадаємо, дорогою з Аляски, під час посадки літака, Трамп мав "тривалу" розмову телефоном із Зеленським. Відомо, що американський президент подзвонив українському колезі, а потім вони поговорили з європейськими лідерами.

Зеленський зробив заяву після розмови з Трампом і заявив, що терміново їде до США. Глава держави наголосив, що Київ підтримує пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія.

Натомість Трамп після переговорів зробив нову заяву про закінчення війни в Україні. Так, з його слів, потрібно відразу перейти до мирної угоди, а не встановлювати режим припинення вогню. Бо каже, президент США, угода “часто не виконується”.