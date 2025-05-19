Трамп спілкується із Зеленським перед дзвінком до Путіна: що відомо

Трамп поговорив із Зеленським / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перед своєю розмовою з диктатором Путіним провів переговори з Володимиром Зеленським.

Про це передають джерела ТСН.

За нашою інформацією, сторони говорять про те, які кроки потрібні, щоб закінчити війну.

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Зараз за нашою інформацією з власних джерел має відбутися телефонна розмова Трампі і Путіна, після чого Зеленський та Трамп домовилися ще раз зідзвонитися задля синхронізації свої подальших дій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ТЕРМІНОВО! ТРАМП ЗАТЕЛЕФОНУВАВ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ДО РОЗМОВИ з ПУТІНИМ

Нагадаємо, що у Кремлі сьогодні підтвердили, що телефонна розмова між Трампом і Путіним має відбутися о 17:00.

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