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Трамп спілкується із Зеленським перед дзвінком до Путіна: що відомо
Перед довгоочікуваним дзвінком Трампа до Путіна американський президент провів переговори з Володимиром Зеленським.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перед своєю розмовою з диктатором Путіним провів переговори з Володимиром Зеленським.
Про це передають джерела ТСН.
За нашою інформацією, сторони говорять про те, які кроки потрібні, щоб закінчити війну.
Зараз за нашою інформацією з власних джерел має відбутися телефонна розмова Трампі і Путіна, після чого Зеленський та Трамп домовилися ще раз зідзвонитися задля синхронізації свої подальших дій.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
ТЕРМІНОВО! ТРАМП ЗАТЕЛЕФОНУВАВ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ДО РОЗМОВИ з ПУТІНИМ
Нагадаємо, що у Кремлі сьогодні підтвердили, що телефонна розмова між Трампом і Путіним має відбутися о 17:00.