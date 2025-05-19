ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2239
Час на прочитання
1 хв

Трамп спілкується із Зеленським перед дзвінком до Путіна: що відомо

Перед довгоочікуваним дзвінком Трампа до Путіна американський президент провів переговори з Володимиром Зеленським.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Трамп поговорив із Зеленським

Трамп поговорив із Зеленським / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перед своєю розмовою з диктатором Путіним провів переговори з Володимиром Зеленським.

Про це передають джерела ТСН.

За нашою інформацією, сторони говорять про те, які кроки потрібні, щоб закінчити війну.

Зараз за нашою інформацією з власних джерел має відбутися телефонна розмова Трампі і Путіна, після чого Зеленський та Трамп домовилися ще раз зідзвонитися задля синхронізації свої подальших дій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ТЕРМІНОВО! ТРАМП ЗАТЕЛЕФОНУВАВ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ДО РОЗМОВИ з ПУТІНИМ

Нагадаємо, що у Кремлі сьогодні підтвердили, що телефонна розмова між Трампом і Путіним має відбутися о 17:00.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie