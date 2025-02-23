Трамп споживає російську пропаганду, і це небезпечно з двох причин – експосол

Трамп отримує новини лише з одного боку, що підриває ефективність його команди на переговорах.

Президент США Дональд Трамп піддається впливу російської пропаганди, він повинен звернутись до українських військових, щоб вони розповіли йому про реальні трагедії війни.

Про це розповів посол США у Росії у 2012-14 роках, професор політичних наук, директор Інституту міжнародних досліджень Стенфордського університету, Майкл Макфол в проєкті "Ремовська Інтервʼю".

"Мені соромно за те, що він говорить речі, які не відповідають дійсності. Коли він сказав, що президент Зеленський має 4% підтримки — це неправда. Це легко перевірити, якщо поглянути на опитування. На мою думку, президент Трамп споживає російську пропаганду. Він перебуває в інформаційній екосистемі, яка відображає погляди Путіна. Я хотів би, щоб він більше часу спілкувався з українцями. Щоб зустрівся з українськими військовими, щоб вони розказали йому трагедії цієї війни", - сказав він.

Він підкреслив, що американський лідер отримує інформацію лише з однієї точки зору, і експосол сподівається, що після формування команди з нацбезпеки, директор ЦРУ зможе донести до нього реальну ситуацію.

"На жаль, він отримує новини лише під одним кутом. Сподіваюся, коли сформується його команда з питань нацбезпеки, коли директор ЦРУ наступного разу доповідатиме йому, він прояснить Трампу реальний стан справ", - вважає Макфол

За його словами, Трамп не розуміє ситуації, що ставить під загрозу зусилля його команди на переговорах, дозволяючи Путіну посилювати свої вимоги, якщо він бачить, що все йде за його сценарієм.

"Тому що це небезпечно з двох причин. По-перше, це означає, що Трамп не розуміє ситуації. По-друге, це підриває зусилля його команди переговорників, коли ті мають справу з росіянами. Бо якщо Путін бачить, що все так, як він хоче, це значить, що він може просити ще більше. Адже його позиція сильніша", - зауважив експосол.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляє, що конфлікт між президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом може стати одним з найсерйозніших викликів для України з початку війни.

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