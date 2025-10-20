Трамп спростував повідомлення про пропозицію здати Донбас Росії

Дональд Трамп / © Кіт Едвардс у мережі Х

Президент США Дональд Трамп заперечив, що обговорював з Володимиром Зеленським передавання Донбасу Росії, а позиція Штатів полягає в тому, що сторони повинні залишитися на тих рубежах, де вони перебувають наразі, тобто на лінії фронту.

Про це пише Rapid Response 47.

Все інше, за словами Трампа, надзвичайно складно врегулювати.

«Варіантів занадто багато, щоб прийняти чітке рішення: якщо починати спроби розподілу — це лише погіршить ситуацію», — зазначив він.

Також Трамп уточнив щодо майбутнього Донбасу і висловив думку про те, що конфліктний регіон має залишатися у нинішньому стані. Він зазначив, що наразі Росія контролює значну частину території і повторив, що сторони можуть домовитися щодо інших аспектів уже пізніше.

«Нехай усе залишиться так, як є зараз. Вони зможуть… домовитися про щось пізніше», — додав він.

Раніше з’явилася інформація, що Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». Глава Білого дому нібито наполягав, щоб Україна поступилася всією територією Донецької області та повторював тези Путіна, які той озвучив напередодні в особистій бесіді.