Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп своїми останніми рішеннями руйнує десятиліття американської зовнішньої політики, послаблює тиск на Росію та змушує Україну відмовлятися від ефективних способів протидії агресії.

На думку оглядачки The Atlantic Енн Епплбаум, такі дії можуть свідчити про спробу домогтися поступок від Києва та врятувати російську економіку.

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Як Трамп тисне на Україну та послаблює санкції проти Росії

Епплбаум зазначила, що протягом останніх 72 годин Трамп поставив під загрозу багаторічну політику США щодо Росії та власні дипломатичні зусилля, скасувавши санкції на імпорт російського дизельного палива. За її оцінкою, президент також порушив закони, які раніше сам підписав.

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Авторка нагадала, що раніше Трамп погрожував припинити обмін розвідувальними даними з Україною, якщо Київ не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи. Таким чином, американський президент вимагає від України відмовитися від одного з найефективніших засобів ураження противника, не висуваючи водночас аналогічних вимог Москві.

Крім того, Трамп не засудив російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та заводах, зокрема тих, що належать американським компаніям. За словами Епплбаум, він також не висловив співчуття через загибель українських дітей унаслідок російських обстрілів.

Окремо авторка звернула увагу на заяви американського президента про нібито досягнуте енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Однак невдовзі після цього російські війська атакували електростанцію в Харкові.

Епплбаум наголосила, що Трамп звинувачував Україну в перешкоджанні мирним переговорам, хоча Київ неодноразово пропонував припинення вогню, а Москва не погоджувалася ані на перемир’я, ані на конструктивні переговори.

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Авторка також нагадала, що Трамп називав президента України Володимира Зеленського «перешкодою» для переговорів і натякав на необхідність проведення виборів в Україні. Незадовго до цього він знову спілкувався телефоном із Путіним, який, на думку Епплбаум, міг би припинити війну, віддавши відповідний наказ російським військам.

«Усе, що потрібно зробити Володимиру Путіну, – це наказати своїм солдатам припинити бойові дії, і тоді війна закінчиться. Українці не можуть припинити бойові дії, бо якщо вони це зроблять, їхню країну буде завойовано, і на них чекає та сама доля, що й на окуповані території: вбивства лідерів, викрадення дітей, репресії та концентраційні табори для всіх інших. Якщо Трамп знає про це, то йому все одно», – підкреслила Епплбаум.

Чому Трамп прагне знизити ціни на пальне

За словами авторки, раніше Трамп обіцяв американцям зниження цін на пальне. Тепер він, як вважає Епплбаум, намагається переконати виборців, що причиною високої вартості пального є Україна, а не війна США проти Ірану.

Водночас прагнення знизити ціни на пальне не виправдовує сумнівних домовленостей із Росією. Епплбаум вважає, що обсяги палива, які Росія могла б експортувати до США та на світовий ринок, надто малі, а вплив таких поставок на ціни буде незначним.

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На думку оглядачки, дії американського президента є відчайдушною спробою змусити Україну капітулювати та підтримати російську економіку.

Вона також припускає, що Трамп прагне завершити низку комерційних домовленостей, які росіяни обговорювали з американськими переговорниками та іншими представниками його оточення. Серед можливих напрямів співпраці авторка назвала газопроводи «Північний потік» і видобуток корисних копалин в Арктиці.

Епплбаум зазначила, що від початку другого президентського терміну Трампа американські союзники в Європі та інших регіонах намагалися пояснити йому значення війни проти України та загрозу, яку Росія становить для міжнародної безпеки. Однак тепер, за її оцінкою, ці зусилля не дали бажаного результату, а президент США фактично став на бік Путіна.

Які уроки Україна та союзники мають винести з дій Трампа

Епплбаум вважає, що останні рішення американського президента мають стати уроком для України та інших союзників США. Насамперед, за її словами, партнерам Вашингтона не варто повністю покладатися на американську підтримку.

«Америка сьогодні – примхлива, непередбачувана держава, чия усталена зовнішня політика може бути імпульсивно переглянута в одну мить. США протягом багатьох років вводили санкції проти Росії, а тепер раптово, за примхою президента, перестали це робити. Крім того: у Вашингтоні за Трампа до диктаторів ставляться краще, ніж до обраних лідерів», – підкреслила авторка.

Другим уроком Епплбаум назвала ризик того, що адміністрація Трампа використовує політичні переговори для просування приватних комерційних інтересів.

Вона нагадала про повідомлення ЗМІ, згідно з якими в межах мирних переговорів між США та Росією активи російської компанії «Лукойл» можуть придбати через бізнес-консорціум. До нього, за цими повідомленнями, можуть увійти близькосхідні партнери двох провідних переговорників Трампа щодо України — Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, а також донька Трампа Іванка й син Віткоффа.

Водночас Епплбаум наголосила, що Україна продовжуватиме боротьбу та, ймовірно, не припинить атак на російські нафтопереробні заводи. Важливу роль у цьому можуть відіграти європейські партнери Києва, зокрема французька розвідка, німецьке озброєння та масштабні пакети допомоги від скандинавських країн, Польщі й інших союзників.

Раніше повідомлялося, що Трамп знову висловився про скандальну угоду щодо пального з РФ і назвав своє рішення користю для народу США.

Ми раніше інформували, що підтримка України в межах програми PURL, яка передбачає фінансування закупівель американського озброєння для української армії країнами-партнерами, продовжує надходити, попри погрози США.

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