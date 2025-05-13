Стів Віткофф / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив ультиматум — якщо не буде негайно прямих переговорів між Україною та РФ, то США вийдуть із переговорного процесу.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, передає портал Breitbart News.

Віткофф зазначив, що серед ключових питань на переговорах залишаються обговорення територій України, ситуації навколо ЗАЕС і забезпечення доступу Києва до водних шляхів.

Реклама

За словами спецпредставника США, головні розбіжності стосуються п’яти регіонів, і зараз обговорюється можливість відступу обох сторін до певних адміністративних ліній.

Стів Віткофф підкреслив, що без участі Путіна укладення мирної угоди неможливе, тому, на його думку, необхідно вести діалог з усіма.

Віткофф також висловив упевненість, що зараз є реальний шанс покласти край війні.

Нагадаємо, що ідею про переговори у Стамбулі 15 травня спочатку запропонувала Росія. Потім президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини у Туреччині.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що чекає на Путіна 12 травня у Туреччині.