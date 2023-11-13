Трамп стверджує, що ще до інавгурації врегулює війну між Росією та Україною - ЗМІ

Дональд Трамп розповів про свої плани, якщо він повернеться до Білого дому.

Про це пише АР.

Більшу частину президентської кампанії 2024 року домінували численні розслідування щодо колишнього президента Дональда Трампа та нові звинувачення проти нього. Але до дня виборів залишилося менш як рік, і Трамп домінує в боротьбі за номінацію від республіканців і вже виклав широкий набір політичних цілей, якщо він виграє другий термін.

Його ідеї та навіть питання, на яких він найбільше зосереджується, кардинально відрізняються від пропозицій президента Джо Байдена. Якщо плани Трампа будуть реалізовані, вони означатимуть драматичну реформу уряду, мабуть, більш значущу, ніж під час його першого терміну. Його президентство, особливо перші дні, було відзначене хаосом, внутрішніми чварами та хвилею поспіхом написаних указів, які були швидко скасовані судами.

Трамп стверджує, що ще до інавгурації він врегулює війну між Росією та Україною. Це включає, за його словами, припинення «нескінченного потоку американських скарбів в Україну» та звернення до європейських союзників з проханням відшкодувати США витрати на відновлення запасів.

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Незрозуміло, чи буде він наполягати на тому, щоб Росія вивела війська з території України, яку вона захопила під час війни.

Трамп заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його війні з ХАМАС і підтримувати зусилля Ізраїлю знищити бойовиків. Він каже, що продовжуватиме «фундаментально переглядати» мету та місію НАТО.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

Своєю чергою, Володимир Зеленський заявив, що за 24 хвилини зможе пояснити Трампу, що той не зможе припинити війну між Росією та Україною за 24 години у разі свого переобрання.

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