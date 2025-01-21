Трамп створив умови для подальших зазіхань авторитарних держав – Портников

На думку журналіста, у словах Трампа про Панамський канал є заявка на можливі захоплення території суверенної країни.

Президент США Дональд Трамп, заявивши у своїй інавгураційній промові про "повернення" Панамського каналу Штатам, створив усі умови для подальших імперіалістичних зазіхань авторитарних держав.

Таку думку український журналіст Віталій Портников висловив у своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, у промові під час інавгурації 20 січня Трамп повідомив, що хоче "забрати назад" Панамський канал. Портников вважає це заявкою на війну в Латинській Америці.

"У цій заяві Дональда Трампа практично є заявка на війну в Латинській Америці. Можливо, на якісь захоплення території суверенної країни", – сказав журналіст.

Він акцентував, що втілення планів президента США фактично легітимізує усі подальші рішення і дії президента Росії Володимира Путіна щодо України.

"Ми знаємо, що контроль над Панамським каналом, повернення цього контролю Панамі – це була багаторічна така боротьба панамського народу за цей суверенітет. Якщо Сполучені Штати зараз зруйнують цей суверенітет, виправдовуючи це китайським впливом на канал, який поза сумнівом існує, то це фактично легітимізує всі подальші рішення і дії Путіна по відношенню до України та інших колишніх радянських республік. Китаю – по відношенню до Тайваню", – розповів Портников.

"Трамп вже в цій своїй інавгураційній промові всі умови для подальших імперіалістичних зазіхань авторитарних держав створив, і тепер виникає тільки питання – як і чому буде готова протистояти цим зазіханням Америка", – резюмував журналіст.

До слова, після інавгураційної промови Трампа президент Панами Хосе Рауль Муліно наголосив, що канал є і залишатиметься панамським, а його адміністрація надалі перебуватиме під панамським контролем щодо постійного нейтралітету.

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