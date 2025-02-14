Трамп створив вікно можливостей, тепер лише Зеленський може домовитися про припинення війни – Макрон

Емманюель Макрон назвав повернення Трампа у крісло глави Білого дому "електрошоком", який повинен змусити Європу забезпечити своє власне майбутнє, а також майбутнє України.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що тільки його український колега Володимир Зеленський може вести переговори від імені своєї країни з РФ про припинення війни. Для цього вже доклав зусиль президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Financial Times.

У розмові з журналістами американської газети в Єлисейському палаці Макрон висловив думку, що Трамп створив "вікно можливостей" для припинення широкомасштабної військової агресії РФ проти України шляхом переговорів, де "кожен має зіграти свою роль".

Французький лідер додав, що тепер Зеленський має обговорити територіальні питання та питання суверенітету.

Також Макрон попередив, що "мир, який є капітуляцією, буде "поганою новиною для всіх", включаючи Штати.

За словами президента Франції, "єдине питання на даному етапі" полягає в тому, чи дійсно російський диктатор Володимир Путін "стійко та достовірно бажає погодитися на припинення вогню на цій основі". Також Макрон наголосив, що після цього саме "українці мають вести переговори з Росією".

Говорячи про безпекові гарантії для України французький президент зауважив, що "міжнародне співтовариство, з особливою роллю європейців, має обговорювати гарантії безпеки та ширше – рамки безпеки для всього регіону".

"Ось де ми маємо відіграти свою роль", – додав Макрон.

Президент Франції також назвав повернення Трампа у крісло глави Білого дому "електрошоком", який повинен змусити Європу забезпечити своє власне майбутнє, а також майбутнє України.

Макрон повторив свою думку, що Європа має нарощувати свій оборонний потенціал, щоб вона могла діяти, навіть без залучення США.

"Ми також повинні розвинути повністю інтегровану європейську оборонну, промислову та технологічну базу", - переконаний він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у середу, що він домовився з президентом Росії Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Попри це Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

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