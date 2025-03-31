Домовлятись чи тиснути: Трамп опинився перед вибором у грі з Кремлем

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

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На тлі дедалі активніших дипломатичних маневрів між США і Росією виникає ключове питання: чи готовий Вашингтон нарешті посилити тиск на Кремль? Адже саме нинішню адміністрацію президента Дональда Трампа називають найбільш приязною до Москви за останні десятиліття — і не без підстав.

Про це пише The New York Times.

Попри авторитарну модель правління Володимира Путіна, ігнорування термінів повноважень та війну проти ліберальних цінностей, саме ці риси, як давно зазначають аналітики, резонують із баченням Трампа. Проте терпіння у Вашингтоні, схоже, починає вичерпуватись.

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“Я вважаю, що Трамп настільки хоче угоди з Путіним, що не піде відразу в іншому напрямку і не тисне на Росію”, — вважає Штефан Майстер, експерт з Росії Німецької ради з міжнародних відносин у Берліні. “Але я думаю, що ми наближаємося до поворотного моменту, коли Трамп розуміє, що Путін може бути не зацікавлений у жодній угоді, і весь час буде класти щось додаткове на стіл того, що він хоче отримати”.

Таким чином, перед Білим домом постає дилема: зберігати ілюзію “великої домовленості” з Кремлем чи, нарешті, перейти до жорсткішої стратегії щодо Росії.

Раніше повідомлялося, що Трамп натякає Путіну на санкції через затягування Москвою переговорів щодо припинення вогню в Україні.