ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

"Трамп – стихійне лихо": політолог пояснив, чому критики не знають, як його зупинити

Політолог Володимир Фесенко називає Трампа “стихійним лихом” у Давосі та пояснює, чому його критики досі не мають чіткого плану, як протидіяти його впливу. 

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Політолог Володимир Фесенко вважає, що президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сприймають як символ руйнівних глобальних змін, однак його опоненти досі не мають чіткого плану, як йому протистояти.

Про це експерт написав у Facebook, коментуючи реакцію світових еліт на виступи та заяви Трампа.

”Трампа в Давосі сприймають майже як вершника глобального Апокаліпсису, але він – уособлення нової політичної стихії, нових глобальних трендів”, – пише Фесенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, президент США приїхав на Всесвітній економічний форум, щоб підкреслити свою велич і отримати оплески, проте зустрів критику та відмову щодо своїх геополітичних примх.

“Він хоче бути тріумфатором і домінатором, а тут його сприймають як руйнівника і майже як вершника глобального Апокаліпсису. Суцільний дисонанс”, – додає політолог.

Фесенко підкреслює, що критики Трампа вже наважуються сказати йому “Ні!” і це частково стосується його претензій на Гренландію, але водночас є реакцією на всю його руйнівну діяльність.

“Однак критики і досі не мають єдності та чіткого плану, як його зупинити. Вони скоріше мовчки сподіваються, що ще пару років треба його перетерпіти, і все минеться”, – зазначає політолог.

На думку Фесенка, Трамп є лише тимчасовим уособленням нових глобальних трендів: “Він руйнує те, що йому не подобається, але не знає, чим це замінити. Нинішній Давос – символ роздоріжжя, на якому опинився сучасний світ. І виживати в цьому вирі невизначеності доведеться всьому світові”.

Про що говорив Трамп у Давосі

Промова Дональда Трампа у Давосі, яку американські ЗМІ охрестили “тирадою”, тривала 72 хвилини, хоча регламент передбачав лише 45. Президент США розпочав свій виступ із жарту: “Радий звернутися до друзів… і кількох ворогів”. Хоча США та Європа не є ворогами, про тісну дружбу вже не йдеться. Спочатку промова радше нагадувала звіт про виконану роботу – 20 січня виповнився рівно рік від його інавгурації.

Трамп багато часу присвятив хвалебним заявам про економіку США: він говорив, що в Америці знизилася інфляція, здешевшали продукти в супермаркетах, тоді як у Німеччині та Великій Британії ціни на електроенергію злетіли. Деякі європейські країни він охарактеризував як “невпізнавані”, а сам континент, на його думку, рухається у неправильному напрямку.

Крім того, Трамп поставив під сумнів готовність Європи допомогти США у разі військової загрози. Паралельно він жартував, що без втручання Америки європейці зараз би говорили німецькою і трохи японською, нагадуючи про роль США у Другій світовій війні.

Детальніше – в матеріалі ТСН.ua.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie