"Трамп – стихійне лихо": політолог пояснив, чому критики не знають, як його зупинити

Дональд Трамп / © Associated Press

Політолог Володимир Фесенко вважає, що президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сприймають як символ руйнівних глобальних змін, однак його опоненти досі не мають чіткого плану, як йому протистояти.

Про це експерт написав у Facebook, коментуючи реакцію світових еліт на виступи та заяви Трампа.

”Трампа в Давосі сприймають майже як вершника глобального Апокаліпсису, але він – уособлення нової політичної стихії, нових глобальних трендів”, – пише Фесенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, президент США приїхав на Всесвітній економічний форум, щоб підкреслити свою велич і отримати оплески, проте зустрів критику та відмову щодо своїх геополітичних примх.

“Він хоче бути тріумфатором і домінатором, а тут його сприймають як руйнівника і майже як вершника глобального Апокаліпсису. Суцільний дисонанс”, – додає політолог.

Фесенко підкреслює, що критики Трампа вже наважуються сказати йому “Ні!” і це частково стосується його претензій на Гренландію, але водночас є реакцією на всю його руйнівну діяльність.

“Однак критики і досі не мають єдності та чіткого плану, як його зупинити. Вони скоріше мовчки сподіваються, що ще пару років треба його перетерпіти, і все минеться”, – зазначає політолог.

На думку Фесенка, Трамп є лише тимчасовим уособленням нових глобальних трендів: “Він руйнує те, що йому не подобається, але не знає, чим це замінити. Нинішній Давос – символ роздоріжжя, на якому опинився сучасний світ. І виживати в цьому вирі невизначеності доведеться всьому світові”.

Про що говорив Трамп у Давосі

Промова Дональда Трампа у Давосі, яку американські ЗМІ охрестили “тирадою”, тривала 72 хвилини, хоча регламент передбачав лише 45. Президент США розпочав свій виступ із жарту: “Радий звернутися до друзів… і кількох ворогів”. Хоча США та Європа не є ворогами, про тісну дружбу вже не йдеться. Спочатку промова радше нагадувала звіт про виконану роботу – 20 січня виповнився рівно рік від його інавгурації.

Трамп багато часу присвятив хвалебним заявам про економіку США: він говорив, що в Америці знизилася інфляція, здешевшали продукти в супермаркетах, тоді як у Німеччині та Великій Британії ціни на електроенергію злетіли. Деякі європейські країни він охарактеризував як “невпізнавані”, а сам континент, на його думку, рухається у неправильному напрямку.

Крім того, Трамп поставив під сумнів готовність Європи допомогти США у разі військової загрози. Паралельно він жартував, що без втручання Америки європейці зараз би говорили німецькою і трохи японською, нагадуючи про роль США у Другій світовій війні.

