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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2008
Час на прочитання
2 хв

Трамп суттєво скоротив термін ультиматуму Путіну: в Кремлі відреагували

Трамп заявив, що новий термін - це “приблизно 10 або 12 днів”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вирішив суттєво скоротити терміни свого ультиматуму для диктатора РФ Володимира Путіна - з 50 днів до 12. У Кремлі цьому не дуже втішилися.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, у Кремлі “взяли до відома заяву Трампа про скорочення термінів врегулювання в Україні та незацікавленість у контактах”.

Втім, нахабно заявляє Пєсков, Москва нібито “зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту”.

“Незважаючи на заяви президента США, продовжить “сво” для захисту своїх інтересів”, - цинічно висловився речник Путіна.

Говорячи про можливість зустрічі Трампа і Путіна, прес-секретар президента заявив, що питання як не стояло в предметному плані на порядку денному, так і не стоїть.

Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії заявив, що вирішив скоротити для диктатора РФ Володимира Путіна 50-денний термін на припинення війни в Україні. З його слів, це “приблизно  10 або 12 днів”. Причиною називає відсутність прогресу.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем каже, що диктатор РФ Володимир Путін прорахувався щодо Трампа. Політик наголошує на тому, що повністю розуміє розчарування американського лідера щодо постійних атак Росії на Україну. Це, вважає він, свідчить про “відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів”.

Тим часом президент України Володимир Зеленський каже, що рішення американського лідера - це чітка позиція, що виявлена дуже вчасно. Зеленський заявив, що Україна залишається відданою миру та працюватиме зі США, ”щоб зробити обидві наші країни безпечнішими, сильнішими та такими, що процвітають”.

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