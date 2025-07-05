Дональд Трамп / © Associated Press

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Відсутність рішучої відповіді США на нові атаки Росії проти України, а також припинення постачання озброєння можуть створити для Володимира Путіна відчуття безкарності.

Про це пише видання The Telegraph.

Журналісти нагадують, що одразу після телефонної розмови з Трампом Путін наказав здійснити наймасштабнішу від початку війни повітряну атаку на Київ. На думку оглядача Девіда Блера, це було прямим сигналом: Кремль не очікує жорсткої реакції з боку Вашингтона.

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«Путін переконаний, що Трамп не змусить його заплатити за такі дії. Можливо, президент США напише гнівний пост у соцмережах, але очільник Кремля переконаний, що далі цього справа не зайде», — зазначає оглядач.

Особливу критику автор висловлює через рішення Трампа зупинити постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, призначених для збиття російської балістики, які вже були в Європі на шляху до Києва. За словами Блера, таке рішення фактично залишило українську столицю вразливою до нових атак з повітря.

«Цим рішенням Трамп фактично повідомив Путіну, що Америка задоволена тим, що Київ залишається беззахисним перед російськими повітряними атаками. Путін відреагував цілком логічно і наказав провести найбільший напад за всю історію. Відмовившись постачати Patriot, Трамп дав Путіну найяскравіше зелене світло, яке тільки можна уявити», — вказує журналіст.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його телефонна розмова з Путіним не принесла результату, і він «невдоволений» ситуацією в Україні.

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«Я взагалі не досягнув жодного прогресу з ним», — сказав Трамп журналістам після розмови 3 липня.

Як повідомили в Кремлі, Путін під час дзвінка заявив, що «Росія досягне своїх цілей» в Україні і не відмовиться від них, попри сподівання Білого дому на припинення вогню.

Видання The Wall Street Journal пише, що російський диктатор у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не збирається дослухатися до закликів президента США припинити війну і його цілі залишаються такими ж, як і на початку вторгнення.

Напередодні стало відомо, що США зупиняють військову допомогу Україну.

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Припинення військової допомоги зробило Україну вразливою у критичний момент, коли російські війська розпочали нові наступальні дії на тлі делікатних мирних переговорів. Українські урядовці попередили, що без подальшої підтримки з боку США здатність протистояти подальшому просуванню російських військ опиниться під значним ризиком.