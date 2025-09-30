Трамп сьогодні виступить із заявою в Білому домі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп планує 30 вересня у Білому домі зробити заяву. Наразі невідомо, чого саме стосуватиметься заява американського лідера.

Про це свідчить інформація в розкладі Білого дому.

Згідно з даними розкладу, у вівторок Трамп зустрічається з американськими генералами та адміралами на базі морської піхоти у штаті Вірджинія. Цю зустріч скликав міністр оборони США Піт Гегсет.

Свою заяву в Білому домі Трамп планує зробити о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трамп особисто приїде на терміново скликану нараду вищих військових керівників 30 вересня. Ініційоване Гегсетом зібрання об’єднає сотні генералів та адміралів. Участь президента підвищує ризик політизації заходу, оскільки він останнім часом активно залучає військових у внутрішні справи, зокрема для боротьби зі злочинністю в містах та для патрулювання. Раніше Трамп заявив, що на зустрічі говоритимуть «про успіхи у військовій сфері».