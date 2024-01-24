Трамп та Байден перемогли на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир

Кандидат у президенти США на виборах у 2024 році Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир, тоді як президент Джо Байден переміг на боці Демократичної партії як кандидат-записувач.

Про це інформує Associated Press.

Переконлива перемога колишнього президента робить листопадовий бій-реванш з Байденом більш імовірним, ніж будь-коли. Головна суперниця Трампа Ніккі Гейлі фінішувала другою.

Байден не проводив агітаційну кампанію в штаті та не вносив своє ім’я в бюлетень після того, як Нью-Гемпшир порушив нові партійні правила, провівши праймеріз перед Південною Кароліною.

Нагадаємо, кандидат у президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп заявив, що в разі його приходу до влади у США він "дуже швидко" закінчить війну в Україні, бо "чудово ладнає з Путіним".

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