Трамп та Путін готуються до зустрічі: де можуть проходити переговори

Трамп та Путін

Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня — Білий дім підтвердив, що сторони ведуть підготовку до перемовин щодо припинення війни в Україні.

Про це пише The Guardian.

Однак знайти місце для саміту виявилось серйозною проблемою. Причина — ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році щодо Володимира Путіна. Тому 125 країн, які підписали Римський статут, юридично зобов’язані затримати президента РФ у разі його прибуття.

Через це під сумнівом опинились традиційні майданчики міжнародної дипломатії: Фінляндія, Німеччина, Швейцарія, Велика Британія, Франція, Іспанія, Австрія — усі вони виключені зі списку можливих країн для проведення переговорів.

Серед альтернативних варіантів — Туреччина, Саудівська Аравія або Угорщина. Востаннє Трамп і Путін зустрічалися у Гельсінкі у 2018 році, однак зараз ця локація виключена. Не підходить і Ялта — історичне місце дипломатичних зустрічей 1945 року, яке нині перебуває під російською окупацією.

Під час виступу в Овальному кабінеті Трамп заявив, що перемовини з Путіним уже тривають і є висока ймовірність швидкої зустрічі. За його словами, це може стати вирішальним кроком у напрямку завершення війни в Україні.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували можливість зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. За словами одного з посадовців, така зустріч може відбутися вже у серпні.

У Вашингтоні наголосили, що ініціатива переговорів надходить з боку Москви. Тим часом у Кремлі стверджують, що місце зустрічі вже погоджене, і перемовини між лідерами США та Росії можуть відбутися «найближчими днями».