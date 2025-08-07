ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Трамп та Путін готуються до зустрічі: де можуть проходити переговори

Можлива зустріч Трампа з Путіним викликає труднощі через ордер на арешт останнього.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Трамп та Путін

Трамп та Путін

Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня — Білий дім підтвердив, що сторони ведуть підготовку до перемовин щодо припинення війни в Україні.

Про це пише The Guardian.

Однак знайти місце для саміту виявилось серйозною проблемою. Причина — ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році щодо Володимира Путіна. Тому 125 країн, які підписали Римський статут, юридично зобов’язані затримати президента РФ у разі його прибуття.

Через це під сумнівом опинились традиційні майданчики міжнародної дипломатії: Фінляндія, Німеччина, Швейцарія, Велика Британія, Франція, Іспанія, Австрія — усі вони виключені зі списку можливих країн для проведення переговорів.

Серед альтернативних варіантів — Туреччина, Саудівська Аравія або Угорщина. Востаннє Трамп і Путін зустрічалися у Гельсінкі у 2018 році, однак зараз ця локація виключена. Не підходить і Ялта — історичне місце дипломатичних зустрічей 1945 року, яке нині перебуває під російською окупацією.

Під час виступу в Овальному кабінеті Трамп заявив, що перемовини з Путіним уже тривають і є висока ймовірність швидкої зустрічі. За його словами, це може стати вирішальним кроком у напрямку завершення війни в Україні.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували можливість зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. За словами одного з посадовців, така зустріч може відбутися вже у серпні.

У Вашингтоні наголосили, що ініціатива переговорів надходить з боку Москви. Тим часом у Кремлі стверджують, що місце зустрічі вже погоджене, і перемовини між лідерами США та Росії можуть відбутися «найближчими днями».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie