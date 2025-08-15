- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 4274
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп та Путін не зустрінуться тет-а-тет: президент США раптово змінив формат переговорів
Замість особистої розмови тет-а-тет переговори пройдуть у форматі «три на три».
Президент США Дональд Трамп змінив формат зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на саміті в Алясці.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолін Левітт журналістам на борту Air Force One.
Замість особистої розмови тет-а-тет переговори пройдуть у форматі «три на три» — у складі трьох представників з кожного боку.
Відомо, що до Трампа приєднаються державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник у справах Близького сходу Стів Віткофф.
Основний склад американської делегації:
Державний секретар США Марко Рубіо;
Міністр фінансів США Скотт Бессент;
Міністр торгівлі США Говард Лутнік;
Міністр оборони Піт Гегсет;
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф;
Речниця Білого дому Керолін Левітт;
Директор ЦРУ Джон Реткліфф;
Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз;
Заступник глави апарату Білого дому Ден Скавіно.
Віцепрезидент США Джей ді Венс та представник Білого дому з питань України Кіт Келлог до американської делегації не долучилися.
З російського боку очікують участь ключових радників Путіна — міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та колишнього посла Росії в США та помічника Путіна Юрія Ушакова.
Склад російської делегації:
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;
Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов;
Колишній посол Росії в США та помічник Путіна Юрій Ушаков;
Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов;
Голова Російського фонду інвестицій Кирило Дмитрієв.
Зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройдуть на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж.
Раніше планувалося, що о 22:30 за київським часом розпочнеться зустріч лідерів тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого було заплановано розширене засідання разом із делегаціями за робочим обідом. Проте плани змінилися.
ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів США та РФ.