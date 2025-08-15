Трамп та Путін не зустрінуться тет-а-тет: президент США раптово змінив формат переговорів

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

Президент США Дональд Трамп змінив формат зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на саміті в Алясці.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолін Левітт журналістам на борту Air Force One.

Замість особистої розмови тет-а-тет переговори пройдуть у форматі «три на три» — у складі трьох представників з кожного боку.

Відомо, що до Трампа приєднаються державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник у справах Близького сходу Стів Віткофф.

Основний склад американської делегації:

Державний секретар США Марко Рубіо;

Міністр фінансів США Скотт Бессент;

Міністр торгівлі США Говард Лутнік;

Міністр оборони Піт Гегсет;

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф;

Речниця Білого дому Керолін Левітт;

Директор ЦРУ Джон Реткліфф;

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз;

Заступник глави апарату Білого дому Ден Скавіно.

Віцепрезидент США Джей ді Венс та представник Білого дому з питань України Кіт Келлог до американської делегації не долучилися.

З російського боку очікують участь ключових радників Путіна — міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та колишнього посла Росії в США та помічника Путіна Юрія Ушакова.

Склад російської делегації:

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов;

Колишній посол Росії в США та помічник Путіна Юрій Ушаков;

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов;

Голова Російського фонду інвестицій Кирило Дмитрієв.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройдуть на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж.

Раніше планувалося, що о 22:30 за київським часом розпочнеться зустріч лідерів тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого було заплановано розширене засідання разом із делегаціями за робочим обідом. Проте плани змінилися.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів США та РФ.